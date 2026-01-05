Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025
La unidad móvil recorrió colonias, comunidades rurales y planteles educativos, priorizando a población con barreras de acceso a servicios de salud
Con un enfoque territorial y de atención directa a los sectores más vulnerables, el programa Amor en Movimiento, impulsado por el DIF Saltillo, concluyó el 2025 con cerca de siete mil personas beneficiadas mediante servicios médicos gratuitos en colonias, comunidades rurales y centros educativos del municipio.
La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó que la estrategia permitió acercar atención médica a población que, por razones económicas, geográficas o de movilidad, enfrenta dificultades para acudir a clínicas u hospitales. A través de una unidad móvil equipada, el programa priorizó la atención digna y oportuna, bajo un modelo humano e incluyente.
Desde su arranque en abril pasado, Amor en Movimiento contó con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, lo que permitió desplegar un total de 99 jornadas, de las cuales 80 se realizaron en la zona urbana y 19 en comunidades rurales, ampliando así la cobertura del servicio en todo el territorio municipal.
Entre los principales apoyos otorgados se encuentran estudios de optometría y audiometría, que derivaron en la entrega de más de cinco mil lentes y mil 415 aparatos auditivos, además de 5 mil 254 servicios dentales, que incluyeron limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores y extracciones. A ello se sumó la distribución de 445 glucómetros, como parte de las acciones para la detección oportuna y el control de la diabetes.
El programa también tuvo presencia en 28 planteles educativos, desde nivel primaria hasta universitario, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención entre niñas, niños y jóvenes. De acuerdo con el DIF Saltillo, estas acciones impactaron de manera directa en la calidad de vida de las y los beneficiarios, al mejorar funciones básicas como la vista y la audición, además de fomentar hábitos de cuidado de la salud.