Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025

Con un enfoque territorial y de atención directa a los sectores más vulnerables, el programa Amor en Movimiento, impulsado por el DIF Saltillo, concluyó el 2025 con cerca de siete mil personas beneficiadas mediante servicios médicos gratuitos en colonias, comunidades rurales y centros educativos del municipio.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó que la estrategia permitió acercar atención médica a población que, por razones económicas, geográficas o de movilidad, enfrenta dificultades para acudir a clínicas u hospitales. A través de una unidad móvil equipada, el programa priorizó la atención digna y oportuna, bajo un modelo humano e incluyente.

