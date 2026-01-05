Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025

Saltillo
/ 5 enero 2026
    Unidad móvil del DIF Saltillo llevó salud gratuita a casi 7 mil personas durante 2025
    Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, encabezó el cierre de actividades del programa Amor en Movimiento, que durante 2025 ofreció servicios médicos gratuitos a población vulnerable del municipio. FOTO: CORTESÍA

La unidad móvil recorrió colonias, comunidades rurales y planteles educativos, priorizando a población con barreras de acceso a servicios de salud

Con un enfoque territorial y de atención directa a los sectores más vulnerables, el programa Amor en Movimiento, impulsado por el DIF Saltillo, concluyó el 2025 con cerca de siete mil personas beneficiadas mediante servicios médicos gratuitos en colonias, comunidades rurales y centros educativos del municipio.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó que la estrategia permitió acercar atención médica a población que, por razones económicas, geográficas o de movilidad, enfrenta dificultades para acudir a clínicas u hospitales. A través de una unidad móvil equipada, el programa priorizó la atención digna y oportuna, bajo un modelo humano e incluyente.

$!El programa también ofreció más de 5 mil servicios dentales y la entrega de 445 glucómetros, como parte de las acciones de prevención y detección oportuna de enfermedades.
El programa también ofreció más de 5 mil servicios dentales y la entrega de 445 glucómetros, como parte de las acciones de prevención y detección oportuna de enfermedades. FOTO: CORTESÍA

Desde su arranque en abril pasado, Amor en Movimiento contó con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, lo que permitió desplegar un total de 99 jornadas, de las cuales 80 se realizaron en la zona urbana y 19 en comunidades rurales, ampliando así la cobertura del servicio en todo el territorio municipal.

Entre los principales apoyos otorgados se encuentran estudios de optometría y audiometría, que derivaron en la entrega de más de cinco mil lentes y mil 415 aparatos auditivos, además de 5 mil 254 servicios dentales, que incluyeron limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores y extracciones. A ello se sumó la distribución de 445 glucómetros, como parte de las acciones para la detección oportuna y el control de la diabetes.

$!La unidad móvil del DIF Saltillo realizó un total de 99 jornadas de atención, de las cuales 80 se desarrollaron en la zona urbana y 19 en comunidades rurales.
La unidad móvil del DIF Saltillo realizó un total de 99 jornadas de atención, de las cuales 80 se desarrollaron en la zona urbana y 19 en comunidades rurales. FOTO: CORTESÍA

El programa también tuvo presencia en 28 planteles educativos, desde nivel primaria hasta universitario, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención entre niñas, niños y jóvenes. De acuerdo con el DIF Saltillo, estas acciones impactaron de manera directa en la calidad de vida de las y los beneficiarios, al mejorar funciones básicas como la vista y la audición, además de fomentar hábitos de cuidado de la salud.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

