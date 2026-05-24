Discute con su esposa al volante y choca contra tres autos en Saltillo

Un hombre que presuntamente discutía con la mujer que lo acompañaba mientras conducía terminó chocando contra tres vehículos durante la mañana de este domingo sobre el cruce de los bulevares Francisco Coss y Urdiñola, en Saltillo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al copiloto de un Chevrolet Aveo color blanco, quien presuntamente fue testigo de la agresión verbal y resultó con golpes y excoriaciones en distintas partes del cuerpo. Debido a sus lesiones, fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con los primeros reportes, el Chevrolet Aveo circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Francisco Coss cuando, al llegar al carril exclusivo de retorno, impactó a un vehículo de color gris. La fuerza del choque provocó que esta unidad fuera proyectada contra otros dos automóviles que se encontraban estacionados en el mismo sentido de circulación, ocasionándoles diversos daños materiales.

El probable responsable fue identificado como David ¨N¨, de 45 años de edad, quien fue detenido por elementos de Tránsito Municipal. Según las autoridades, su aseguramiento se realizó por las lesiones causadas a su acompañante y por conducir presuntamente en estado de ebriedad. La mujer con la que sostenía la discusión permaneció en el lugar y posteriormente acompañó al detenido ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y las responsabilidades derivadas del accidente.