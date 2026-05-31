Disfrutan miles la Ruta Recreativa y respaldan a corredores del 21K Coahuila 2026

Miles de personas participaron este domingo en las actividades de la Ruta Recreativa, donde además de disfrutar de los servicios y dinámicas organizadas por las diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo, brindaron su apoyo a las y los corredores que participaron en la edición 29 del Medio Maratón 21K Coahuila 2026. Como ya es tradición, uno de los tramos finales de esta importante competencia deportiva se desarrolló sobre el bulevar Venustiano Carranza, en sentido de norte a sur, lo que permitió que las familias, deportistas y visitantes que recorrían la Ruta Recreativa alentaran a los participantes durante la recta final de la carrera.

Durante la jornada también se llevó a cabo el tradicional intercambio de estampitas, actividad que reunió a decenas de familias, niñas, niños y jóvenes, quienes aprovecharon el espacio para intercambiar ejemplares, completar colecciones y convivir con otros aficionados. Esta dinámica se ha consolidado como uno de los principales atractivos de la Ruta Recreativa, al fomentar la convivencia entre personas de distintas edades en un entorno familiar y de sana recreación, complementando las actividades deportivas, culturales y de esparcimiento que se desarrollan cada semana.

Por su parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó con diversas actividades enfocadas en fortalecer la proximidad social y reforzar la confianza entre la población y los cuerpos de seguridad. Asimismo, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención en el que ofreció servicios gratuitos de consulta médica general, detección de diabetes e hipertensión, acercando acciones preventivas a la ciudadanía.

En materia de bienestar animal, también se aplicaron vacunas antirrábicas y tratamientos de desparasitación para mascotas sin costo alguno, promoviendo entre sus propietarios la tenencia responsable de los seres sintientes. El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir todos los domingos a la Ruta Recreativa que se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza. Además, informó que a partir de la primera edición de junio el programa operará en horario de verano, de 6:30 a 11:30 de la mañana, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para quienes participan en sus actividades.

Publicidad