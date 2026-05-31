Seguridad y deporte llenan las calles durante el 21K Coahuila 2026: Javier Díaz

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Seguridad y deporte llenan las calles durante el 21K Coahuila 2026: Javier Díaz
    El evento contribuyó a fortalecer la convivencia familiar entre los habitantes de la ciudad. CORTESÍA

Miles de familias salieron a las calles para apoyar a las y los corredores a lo largo de la ruta

El alcalde Javier Díaz González destacó que el ambiente de seguridad y tranquilidad que prevalece en Saltillo permitió que miles de familias salieran a las calles para apoyar a las y los participantes de la edición 29 del Medio Maratón 21K Coahuila 2026, consolidando este evento como una de las principales celebraciones deportivas de la región.

El Presidente Municipal señaló que este tipo de competencias fortalecen la convivencia familiar, fomentan la activación física y contribuyen al bienestar de la población al promover estilos de vida saludables.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/supervisa-javier-diaz-rescate-de-plaza-en-lomas-del-refugio-al-sur-de-saltillo-OC20990482

Díaz González resaltó que la 21K Coahuila se mantiene como uno de los eventos deportivos más importantes de la capital coahuilense, al reunir a más de 7 mil corredores y cerca de 2 mil 500 voluntarios que participaron en las labores de organización, logística y atención a los asistentes.

La competencia, supervisada y avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, se desarrolló con éxito en sus 12 categorías oficiales, tanto en las ramas varonil como femenil, además de categorías especiales que permitieron una amplia participación de atletas.

El Alcalde destacó que la presencia de familias y ciudadanos a lo largo de la ruta es una muestra de la confianza que existe entre la población y del clima de paz que distingue a Saltillo, condiciones que han favorecido la realización de eventos de gran magnitud.

$!La edición 29 del 21K Coahuila reunió a más de 7 mil corredores.
La edición 29 del 21K Coahuila reunió a más de 7 mil corredores. CORTESÍA

Asimismo, Javier Díaz señaló que la ciudad se ha consolidado como sede de importantes competencias deportivas de carácter nacional e internacional, entre las que destacan el World Archery México Championship 2025, el Campeonato Nacional de Sóftbol Bola Puesta, el Torneo Anual Smash Pádel, el Spring Break del Norte, el Maratón Saltillo La Moderna, la carrera 21K Coahuila y los Campeonatos Nacionales Universitarios 2025 de la ANUIES.

Finalmente, afirmó que la promoción del deporte y la realización de eventos de calidad continúan siendo una prioridad para su administración, al representar una oportunidad para fortalecer el tejido social, impulsar la actividad económica y proyectar a Saltillo como una ciudad moderna, segura y con capacidad para albergar competencias de alto nivel.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


21K Coahuila
Carreras

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Eliud Kipchoge y Estefanía Oropeza conquistaron el primer lugar de la 21K Coahuila 2026, en una jornada que aún continúa en Saltillo.

Resultados preliminares de la 21K Coahuila 2026: así marcha la competencia en Saltillo
El gobernador destacó diversas acciones y proyectos ejecutados durante mayo.

Mayo fue un mes de avances y coordinación en todas las regiones de Coahuila: Manolo Jiménez
Esta semana, padres de familia realizaron una manifestación para pedir que sus hijos tengan clases, aunque tengan que impartirse a más de 100 metros del plantel.

Coahuila: Paraliza primaria de PN denuncia por discriminación y acoso; 60 alumnos, en el limbo

REDES SOCIALES

Andy López Beltrán está aterrorizado

NosotrAs: Violencia lencha

NosotrAs: Violencia lencha
Productividad sexenal

Productividad sexenal
No se hagan bolas

No se hagan bolas
La recuperación de activos ocurre mientras continúa el proceso concursal que mantiene sin definición el futuro de AHMSA.

Retiran maquinaria Caterpillar de la mina de Hércules; exobreros denuncian desmantelamiento de activos de AHMSA