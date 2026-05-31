Seguridad y deporte llenan las calles durante el 21K Coahuila 2026: Javier Díaz

El alcalde Javier Díaz González destacó que el ambiente de seguridad y tranquilidad que prevalece en Saltillo permitió que miles de familias salieran a las calles para apoyar a las y los participantes de la edición 29 del Medio Maratón 21K Coahuila 2026, consolidando este evento como una de las principales celebraciones deportivas de la región. El Presidente Municipal señaló que este tipo de competencias fortalecen la convivencia familiar, fomentan la activación física y contribuyen al bienestar de la población al promover estilos de vida saludables.

Díaz González resaltó que la 21K Coahuila se mantiene como uno de los eventos deportivos más importantes de la capital coahuilense, al reunir a más de 7 mil corredores y cerca de 2 mil 500 voluntarios que participaron en las labores de organización, logística y atención a los asistentes. La competencia, supervisada y avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, se desarrolló con éxito en sus 12 categorías oficiales, tanto en las ramas varonil como femenil, además de categorías especiales que permitieron una amplia participación de atletas. El Alcalde destacó que la presencia de familias y ciudadanos a lo largo de la ruta es una muestra de la confianza que existe entre la población y del clima de paz que distingue a Saltillo, condiciones que han favorecido la realización de eventos de gran magnitud.

Asimismo, Javier Díaz señaló que la ciudad se ha consolidado como sede de importantes competencias deportivas de carácter nacional e internacional, entre las que destacan el World Archery México Championship 2025, el Campeonato Nacional de Sóftbol Bola Puesta, el Torneo Anual Smash Pádel, el Spring Break del Norte, el Maratón Saltillo La Moderna, la carrera 21K Coahuila y los Campeonatos Nacionales Universitarios 2025 de la ANUIES. Finalmente, afirmó que la promoción del deporte y la realización de eventos de calidad continúan siendo una prioridad para su administración, al representar una oportunidad para fortalecer el tejido social, impulsar la actividad económica y proyectar a Saltillo como una ciudad moderna, segura y con capacidad para albergar competencias de alto nivel.

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