Dos motociclistas resultan heridos tras fuerte choque en la colonia Topo Chico de Saltillo

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    Dos motociclistas resultan heridos tras fuerte choque en la colonia Topo Chico de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los dos motociclistas lesionados y los trasladaron a un hospital para su valoración médica. ULISES MARTÍNEZ

Un presunto retorno sin precaución provocó un choque entre dos motocicletas en la colonia Topo Chico; ambos conductores resultaron lesionados y uno sufrió una fractura en la pierna derecha

Dos motociclistas resultaron lesionados, uno de ellos con una fractura en la pierna derecha, luego de verse involucrados en un aparatoso accidente registrado en el cruce de las calles David Berlanga y Jesús Valdés Sánchez, en la colonia Topo Chico de Saltillo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los conductores. Debido a la gravedad de las lesiones de uno de ellos, fue trasladado de inmediato a un hospital, mientras que minutos más tarde arribó una segunda ambulancia para atender y llevar al otro lesionado a recibir atención médica.

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$!Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para determinar la responsabilidad de los involucrados en el accidente.
Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para determinar la responsabilidad de los involucrados en el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance, aseguraron el área y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente.

$!El choque ocurrió en el cruce de David Berlanga y Jesús Valdés Sánchez, donde Tránsito Municipal realizó el peritaje correspondiente.
El choque ocurrió en el cruce de David Berlanga y Jesús Valdés Sánchez, donde Tránsito Municipal realizó el peritaje correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, Leonardo Gámez Vázquez, de 33 años, conducía una motocicleta Suzuki sobre la calle Jesús Valdés Sánchez con dirección hacia Matamoros. Al llegar al cruce, se impactó contra una motocicleta Honda manejada por Homero Eduardo Salas Alvarado, de 35 años, quien presuntamente intentó realizar una maniobra de retorno e invadió la trayectoria del otro vehículo.

$!Uno de los conductores sufrió una fractura en la pierna derecha, por lo que fue trasladado de urgencia en ambulancia.
Uno de los conductores sufrió una fractura en la pierna derecha, por lo que fue trasladado de urgencia en ambulancia. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades señalaron que el deslinde de responsabilidades se determinará una vez que sean analizadas las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia de la zona y de establecimientos cercanos que pudieron registrar el momento del choque.

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