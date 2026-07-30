Dos motociclistas resultan heridos tras fuerte choque en la colonia Topo Chico de Saltillo

Dos motociclistas resultaron lesionados, uno de ellos con una fractura en la pierna derecha, luego de verse involucrados en un aparatoso accidente registrado en el cruce de las calles David Berlanga y Jesús Valdés Sánchez, en la colonia Topo Chico de Saltillo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los conductores. Debido a la gravedad de las lesiones de uno de ellos, fue trasladado de inmediato a un hospital, mientras que minutos más tarde arribó una segunda ambulancia para atender y llevar al otro lesionado a recibir atención médica.