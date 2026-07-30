‘Siempre carismático y con una risa que era imposible no notar’: despiden a Aarón, enfermero de Saltillo fallecido en accidente

Tras darse a conocer el fallecimiento de Aarón Camacho Macías, de 29 años, ocurrido luego del accidente automovilístico registrado en el distribuidor vial El Sarape, familiares, amigos, compañeros de trabajo e instituciones compartieron en redes sociales mensajes de condolencia y despedida. Aarón Camacho Macías laboraba como enfermero en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), era egresado de la Facultad de Enfermería y Nutrición “Dr. Santiago Valdés Galindo” de la Universidad Autónoma de Coahuila e integraba la Red Juvenil Sindical de la Sección XII Coahuila del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La Facultad de Enfermería y Nutrición publicó una esquela en la que expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del egresado. Por su parte, la Sección XII Coahuila del SNTSS difundió un mensaje en el que manifestó su pesar por el fallecimiento de su compañero y envió condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. La Red Juvenil Sindical del SNTSS Sección XII Coahuila también lamentó el fallecimiento de Aarón Camacho Macías y expresó solidaridad con su familia. El colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo también lamentó el fallecimiento de Aarón y extendió sus condolencias a familiares y amistades. “¡Que descanses en poder al final del arcoíris!”, publicaron en historias de Instagram. Además de las publicaciones institucionales, amigos y personas cercanas compartieron mensajes para recordar los momentos que vivieron junto a él. En una de las publicaciones, una amiga escribió que conoció a Aarón cuando ella tenía 19 años y él 22, y recordó que desde entonces se volvieron inseparables. En el mensaje señaló que con el paso del tiempo dejó de ser únicamente un amigo para convertirse en “un hermano” y un integrante más de su familia. La misma publicación refiere que ambos tenían pendiente realizar un salto en paracaídas y concluye con un mensaje de despedida.

Compañeros del IMSS también compartieron recuerdos de las guardias que realizaron con él. En una de las publicaciones puede leerse: “Las guardias juntos siempre me tenía risa y risa por sus ocurrencias”. Las muestras de condolencia también fueron compartidas por docentes de la Facultad de Enfermería y Nutrición. En uno de los mensajes publicados se recuerda a Aarón Camacho Macías y se agradece la oportunidad de haber coincidido con él en las aulas. A través de redes sociales, la hermana de Aarón invitó a familiares y amigos a asistir a la misa en su memoria, programada para este jueves 30 de julio a las 14:00 horas en la Capilla del Panteón Santo Cristo. En la invitación, señaló que la amistad fue una parte importante en la vida de su hermano y agradeció el acompañamiento de quienes deseen asistir para recordarlo y acompañar a la familia.