Durante el Miércoles de Ceniza, Obispo de Saltillo llama a ayunar de palabras hirientes y agresiones

Con la ceremonia del Miércoles de Ceniza, la Diócesis de Saltillo dio inicio formal al tiempo de Cuaresma, un periodo que el obispo Hilario González García definió como de arrepentimiento, humildad y preparación espiritual para la Pascua.

“Queremos que este tiempo sea una preparación para padecer, morir y resucitar con Jesucristo; un signo acompañado del ayuno, la oración y la limosna que nos invita a abrir el corazón”, expresó el prelado.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo de Torreón llama a vivir la Cuaresma con auténtica conversión y compromiso social