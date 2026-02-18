Durante el Miércoles de Ceniza, Obispo de Saltillo llama a ayunar de palabras hirientes y agresiones

Saltillo
/ 18 febrero 2026
    Durante el Miércoles de Ceniza, Obispo de Saltillo llama a ayunar de palabras hirientes y agresiones
    El obispo Hilario González García encabezó la ceremonia del Miércoles de Ceniza, marcando el inicio del tiempo cuaresmal en Saltillo. OMAR SAUCEDO

Inicia el tiempo de Cuaresma con un exhorto a la caridad real y la reconciliación social

Con la ceremonia del Miércoles de Ceniza, la Diócesis de Saltillo dio inicio formal al tiempo de Cuaresma, un periodo que el obispo Hilario González García definió como de arrepentimiento, humildad y preparación espiritual para la Pascua.

“Queremos que este tiempo sea una preparación para padecer, morir y resucitar con Jesucristo; un signo acompañado del ayuno, la oración y la limosna que nos invita a abrir el corazón”, expresó el prelado.

$!Durante la homilía, el prelado exhortó a sustituir las palabras hirientes por un lenguaje de paz y esperanza.
Durante la homilía, el prelado exhortó a sustituir las palabras hirientes por un lenguaje de paz y esperanza. OMAR SAUCEDO

Monseñor González hizo especial énfasis en el mensaje del Papa Francisco para este año, centrando el sacrificio no solo en lo físico, sino en la forma en que los ciudadanos se comunican entre sí diariamente.

“Nos pide ayunar de algo muy concreto: evitar las palabras hirientes, las calumnias, las mentiras y las agresiones. El Papa está invitando a una paz que desarma, que no tiene armas para herir”, subrayó.

$!La Diócesis invitó a vivir el ayuno, la oración y la limosna como actos concretos de transformación personal y social.
La Diócesis invitó a vivir el ayuno, la oración y la limosna como actos concretos de transformación personal y social. OMAR SAUCEDO

El jerarca católico instó a los fieles a sustituir el lenguaje violento por uno de amabilidad y esperanza, destacando que la espiritualidad debe reflejarse en el trato hacia los demás y en la búsqueda de la armonía.

$!Fieles acudieron a templos de la ciudad para recibir la ceniza, en el arranque de la preparación espiritual rumbo a la Pascua.
Fieles acudieron a templos de la ciudad para recibir la ceniza, en el arranque de la preparación espiritual rumbo a la Pascua. OMAR SAUCEDO

Finalmente, recordó que la abstinencia debe llevar a una toma de conciencia sobre las carencias ajenas. “Hay alguien que necesita lo que yo sí tengo; debemos afinar nuestra sensibilidad hacia los necesitados compartiendo lo propio”.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

