Durante el Miércoles de Ceniza, Obispo de Saltillo llama a ayunar de palabras hirientes y agresiones
Inicia el tiempo de Cuaresma con un exhorto a la caridad real y la reconciliación social
Con la ceremonia del Miércoles de Ceniza, la Diócesis de Saltillo dio inicio formal al tiempo de Cuaresma, un periodo que el obispo Hilario González García definió como de arrepentimiento, humildad y preparación espiritual para la Pascua.
“Queremos que este tiempo sea una preparación para padecer, morir y resucitar con Jesucristo; un signo acompañado del ayuno, la oración y la limosna que nos invita a abrir el corazón”, expresó el prelado.
Monseñor González hizo especial énfasis en el mensaje del Papa Francisco para este año, centrando el sacrificio no solo en lo físico, sino en la forma en que los ciudadanos se comunican entre sí diariamente.
“Nos pide ayunar de algo muy concreto: evitar las palabras hirientes, las calumnias, las mentiras y las agresiones. El Papa está invitando a una paz que desarma, que no tiene armas para herir”, subrayó.
El jerarca católico instó a los fieles a sustituir el lenguaje violento por uno de amabilidad y esperanza, destacando que la espiritualidad debe reflejarse en el trato hacia los demás y en la búsqueda de la armonía.
Finalmente, recordó que la abstinencia debe llevar a una toma de conciencia sobre las carencias ajenas. “Hay alguien que necesita lo que yo sí tengo; debemos afinar nuestra sensibilidad hacia los necesitados compartiendo lo propio”.