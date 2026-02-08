Ebrio conductor casi provoca una tragedia en Ramos Arizpe; se impacta contra medidor de gas y causa fuga

Un joven conductor, presuntamente en estado de ebriedad, provocó un fuerte accidente la mañana de este domingo en la colonia Blanca Estela de Ramos Arizpe, tras impactar varios vehículos y un medidor de gas natural, lo que generó una fuga que puso en riesgo a los vecinos. TE PUEDE INTERESAR: Atropella taxista a su esposa tras discusión afuera del Centro de Justicia para la Mujer, en Saltillo

El responsable, identificado como Jonhatan “N”, de 24 años, tripulaba una camioneta Chevrolet Tahoe blanca. Según los primeros reportes, circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Arroyo Nuevo, en la colonia Manantiales del Valle, y al llegar al cruce con Felipe Ramos Valdez perdió el control de la unidad.

La camioneta colisionó con una RAM negra y un Chevrolet Malibu, proyectando este último una cuadra atrás, además de golpear un vehículo estacionado. Finalmente, el vehículo terminó impactando contra la barda perimetral de un domicilio, dañando un medidor de gas natural y provocando una fuga considerable.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato para controlar la fuga y evitar riesgos mayores tras el reporte al 911. El conductor fue localizado inconsciente dentro de la camioneta, atendido por paramédicos y trasladado a la Clínica 88 por contar con derechohabiencia.