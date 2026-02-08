Ebrio conductor casi provoca una tragedia en Ramos Arizpe; se impacta contra medidor de gas y causa fuga

Saltillo
/ 8 febrero 2026
    Ebrio conductor casi provoca una tragedia en Ramos Arizpe; se impacta contra medidor de gas y causa fuga
    Una Chevrolet Tahoe blanca colisionó contra varios vehículos, entre ellos una camioneta Dodge, y dañó un medidor de gas natural.

Un conductor presuntamente ebrio impactó varios vehículos y un medidor de gas, provocando una fuga controlada por bomberos

Un joven conductor, presuntamente en estado de ebriedad, provocó un fuerte accidente la mañana de este domingo en la colonia Blanca Estela de Ramos Arizpe, tras impactar varios vehículos y un medidor de gas natural, lo que generó una fuga que puso en riesgo a los vecinos.

$!Personal de Naturgy realizó las reparaciones en la toma de gas afectada para garantizar la seguridad de los vecinos.
Personal de Naturgy realizó las reparaciones en la toma de gas afectada para garantizar la seguridad de los vecinos. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El responsable, identificado como Jonhatan “N”, de 24 años, tripulaba una camioneta Chevrolet Tahoe blanca. Según los primeros reportes, circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Arroyo Nuevo, en la colonia Manantiales del Valle, y al llegar al cruce con Felipe Ramos Valdez perdió el control de la unidad.

$!Paramédicos trasladaron al conductor inconsciente a la Clínica 88 para su atención médica.
Paramédicos trasladaron al conductor inconsciente a la Clínica 88 para su atención médica. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

La camioneta colisionó con una RAM negra y un Chevrolet Malibu, proyectando este último una cuadra atrás, además de golpear un vehículo estacionado. Finalmente, el vehículo terminó impactando contra la barda perimetral de un domicilio, dañando un medidor de gas natural y provocando una fuga considerable.

$!Elementos de Protección Civil y Bomberos controlaron la fuga de gas tras el accidente.
Elementos de Protección Civil y Bomberos controlaron la fuga de gas tras el accidente. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato para controlar la fuga y evitar riesgos mayores tras el reporte al 911. El conductor fue localizado inconsciente dentro de la camioneta, atendido por paramédicos y trasladado a la Clínica 88 por contar con derechohabiencia.

$!El responsable fue trasladado a un hospital y puesto a disposición del Ministerio Público.
El responsable fue trasladado a un hospital y puesto a disposición del Ministerio Público. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Minutos después, una cuadrilla de Naturgy, encabezada por Jesús Quintero, realizó las reparaciones en la toma de gas afectada. Mientras tanto, la Policía Preventiva Municipal llevó a cabo el peritaje del accidente y una unidad de seguridad se trasladó al hospital para resguardar el lugar, antes de que Jonhatan “N” fuera puesto a disposición del Ministerio Público.

