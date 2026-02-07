Atropella taxista a su esposa tras discusión afuera del Centro de Justicia para la Mujer, en Saltillo
Mujer resulta lesionada tras ser atropellada por su pareja en Satélite Sur
Tras una discusión registrada al exterior del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, en la colonia Satélite Sur, un taxista atropelló a su esposa, quien resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
La mujer fue identificada como Sandra Jazmín, de 29 años, quien acudió junto con su pareja a las instalaciones del centro para atender un citatorio. Al salir del inmueble, ambos comenzaron a discutir en el área de estacionamiento.
De acuerdo con la información proporcionada, el hombre, taxista e integrante del grupo “Familia Seguridad”, abordó un vehículo Nissan Tsuru habilitado como taxi con la intención de retirarse del lugar, mientras que la mujer intentó subir al automóvil.
Sin atender los reclamos de su pareja, el conductor puso el vehículo en marcha y atropelló a Sandra, quien salió proyectada contra el pavimento. La víctima presentó una lesión en el brazo izquierdo, con probable fractura, según los primeros reportes.
Agentes del Ministerio Público que se encontraban en el Centro de Justicia intervinieron de inmediato y procedieron a la detención del conductor en el lugar de los hechos.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron alrededor de las 14:50 horas para brindarle los primeros auxilios y, tras valorarla en la ambulancia, la trasladaron al Hospital General.
La Fiscalía General del Estado informó que el caso será investigado como intento de feminicidio, mientras que el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente y fue ingresado a las celdas del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer.