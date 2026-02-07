Atropella taxista a su esposa tras discusión afuera del Centro de Justicia para la Mujer, en Saltillo

Tras una discusión registrada al exterior del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, en la colonia Satélite Sur, un taxista atropelló a su esposa, quien resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La mujer fue identificada como Sandra Jazmín, de 29 años, quien acudió junto con su pareja a las instalaciones del centro para atender un citatorio. Al salir del inmueble, ambos comenzaron a discutir en el área de estacionamiento.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre, taxista e integrante del grupo “Familia Seguridad”, abordó un vehículo Nissan Tsuru habilitado como taxi con la intención de retirarse del lugar, mientras que la mujer intentó subir al automóvil.

Sin atender los reclamos de su pareja, el conductor puso el vehículo en marcha y atropelló a Sandra, quien salió proyectada contra el pavimento. La víctima presentó una lesión en el brazo izquierdo, con probable fractura, según los primeros reportes.