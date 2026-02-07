Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 7 febrero 2026
    Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
    Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo. FOTO: ESPECIAL

El Consejo General aprobó por unanimidad las alianzas Morena-PT y PRI-UDC

La mañana de este sábado, el Instituto Electoral de Coahuila aprobó por unanimidad los convenios de coalición presentados ante el organismo local el pasado mes de enero, como parte de los preparativos rumbo al Proceso Electoral Local Ordinario en el que se renovará el Congreso del Estado.

El IEC avaló la coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo, bajo la denominación “Sigamos haciendo historia en Coahuila”, presentada el 29 de enero, así como la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional y Unidad Democrática de Coahuila, denominada “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, registrada el 28 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuilenses nacidos en julio y agosto y con primer apellido bajo la letra D, integrarán las casillas electorales

El Instituto informó que, a partir de su aprobación, los partidos integrantes de las coaliciones podrán solicitar modificaciones a los convenios hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas, cuyo plazo máximo será el 24 de abril del presente año.

Además, el Instituto dio a conocer que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Unidad Democrática de Coahuila, Movimiento Ciudadano, Morena, Nuevas Ideas y México Avante notificaron formalmente al Consejo General los procedimientos internos que aplicarán para la selección de sus candidaturas. Con ello, la totalidad de los partidos con acreditación local y nacional cumplió con la comunicación de sus métodos internos para el proceso electoral en curso.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: PAN debe concentrarse en fortalecerse, pide Gerardo Aguado

Asimismo, el Consejo General aprobó la actualización de los bloques de competitividad conforme a las coaliciones registradas, con el objetivo de otorgar certeza y seguridad jurídica a las postulaciones que realicen los partidos políticos y las alianzas durante el proceso electoral.

De igual forma, se avaló el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias y que serán objeto de monitoreo durante las etapas de precampañas, intercampañas, campañas, veda electoral y jornada electoral el cual estará integrado por los espacios informativos de mayor impacto a nivel local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro