Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones

La mañana de este sábado, el Instituto Electoral de Coahuila aprobó por unanimidad los convenios de coalición presentados ante el organismo local el pasado mes de enero, como parte de los preparativos rumbo al Proceso Electoral Local Ordinario en el que se renovará el Congreso del Estado.

El IEC avaló la coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo, bajo la denominación “Sigamos haciendo historia en Coahuila”, presentada el 29 de enero, así como la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional y Unidad Democrática de Coahuila, denominada “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, registrada el 28 de enero.

El Instituto informó que, a partir de su aprobación, los partidos integrantes de las coaliciones podrán solicitar modificaciones a los convenios hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas, cuyo plazo máximo será el 24 de abril del presente año.

Además, el Instituto dio a conocer que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Unidad Democrática de Coahuila, Movimiento Ciudadano, Morena, Nuevas Ideas y México Avante notificaron formalmente al Consejo General los procedimientos internos que aplicarán para la selección de sus candidaturas. Con ello, la totalidad de los partidos con acreditación local y nacional cumplió con la comunicación de sus métodos internos para el proceso electoral en curso.

Asimismo, el Consejo General aprobó la actualización de los bloques de competitividad conforme a las coaliciones registradas, con el objetivo de otorgar certeza y seguridad jurídica a las postulaciones que realicen los partidos políticos y las alianzas durante el proceso electoral.

De igual forma, se avaló el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias y que serán objeto de monitoreo durante las etapas de precampañas, intercampañas, campañas, veda electoral y jornada electoral el cual estará integrado por los espacios informativos de mayor impacto a nivel local.