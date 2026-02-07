POLITICÓN: ¿’Objetivos posibles’ en el norte del país, en la mira de Harfuch?

I. Y SIN EMBARGO...

En el morenismo local, de Diego del Bosque, la calma no necesariamente nace del optimismo electoral. Nos dicen, quienes siguen de cerca la grilla, que más bien proviene del desconocimiento de la realidad política. Mientras se acerca la elección para renovar la legislatura, varios cuadros siguen enfrascados en pleitos internos que les impiden construir rumbo común. Otros lo dicen sin rodeos: no es estrategia, es distracción por intereses personales. Entre tribus y agendas propias, la “unidad” sigue siendo puro discurso.

II. RUTA DE CONTINUIDAD

Por el lado del PRI -sí, ya sabe, el de Carlos Robles- nos dicen que la clave ha sido mantenerse cerca de la ciudadanía y trabajar en territorio de forma constante. Aseguran que los llamados “focos amarillos” son parte de una cultura de previsión para no confiarse y seguir afinando la operación. Se dicen tranquilos por el respaldo que, consideran, han construido desde los gobiernos priistas. Incluso miran hacia adelante y hablan de una ruta de largo plazo, convencidos de que el trabajo en territorio les dará continuidad.

III. BLINDAJE

El intento de robo a un banco en Saltillo y la captura de los presuntos responsables en Torreón volvió a mostrar cómo opera la seguridad en Coahuila. Bajo la conducción del gobernador Manolo Jiménez, la coordinación entre policías municipales, C2, C4 y áreas de inteligencia, permitió dar seguimiento y actuar en conjunto. Cuando hay reacción rápida y colaboración real, hay resultados. Si el estado mantiene indicadores positivos en seguridad, mucho se explica por esa coordinación institucional.

IV. EN EL EJIDO

Llamó la atención que la diputada Beatriz Fraustro decidiera llevar su informe al ejido Agua Nueva y no a la comodidad de un salón en la zona urbana. El mensaje fue claro: salir del área de confort y pisar territorio donde también hay electores. Entre iniciativas, gestiones y guiños al trabajo en equipo con el titular del Ejecutivo, el acto tuvo un tono político inevitable. Ir al ejido no es casual: señala que el voto rural también cuenta. Y para quien venga después en la boleta, siempre ayuda que el anterior deje buen trabajo en tierra.

V. APELLIDOS QUE PESAN

Ayer comentamos la intención de Masías Menera de buscar la candidatura independiente por el distrito II en Piedras Negras. Observadores agudos piden no perder de vista el contexto: los Menera no son un clan cualquiera en la región. Recuerdan que su hermano, Daniel Menera Sierra -no el polémico Lorenzo- fue detenido años atrás y recientemente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por delincuencia organizada, según informaron autoridades federales. En política los apellidos también cargan historia. Y en campaña, todo cuenta.

VI. TRIVIA

Piense rápido: Guillermo Ruiz Guerra, Luis Jaime Ponce Ortiz y Sergio Zenón Velázquez Vázquez... ¿Cómo? ¿Los nombres no le dicen nada? ¡Haga un esfuerzo! Y si aún así no le llega nada a la mente, pues no le culpamos... porque aún cuando se trata de tres personas a quienes les hemos pagado durante ya 26 meses -y les seguiremos pagando por otros 10- para que “nos representen”, lo cierto es que han tenido trayectorias irrelevantes en el Poder Legislativo de Coahuila.

VII. PARA RIPLEY

Y si le parece sorprendente que, aun habiendo transcurrido más de dos tercios del período para el cual fueron electos, usted no tenga idea de quiénes son los mencionados, ¡agárrese de la silla!, porque los tres andan buscando cómo reelegirse. Y, según nos dicen, al menos Guillermo Ruiz Guerra, quien formalmente fue electo por el PRD -pero milita en el PRI- ya presume de haber “amarrado” su lugar en la siguiente Legislatura. ¿Pues a qué santo se encomendará? Porque seguro a Santa Mary Telma Guajardo no es...

VIII. APUESTAS

Luego del operativo en el cual los muchachos del súper secretario Omar García Harfuch detuvieron al morenista alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, los que manejan información de primera mano aseguran que el Gobierno Federal ha girado la mirada hacia el norte del país y colocado en la lista de “objetivos posibles” a figuras públicas vinculadas al desarrollo económico y social. No olvidar que la “Operación Enjambre” está dirigida a capturar funcionarios públicos municipales ligados a la extorsión...