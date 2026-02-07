Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo

El conflicto que mantienen trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) en la Puerta 3 dio un paso delicado al terreno legal. La Fiscalía General del Estado citó a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre, uno de los representantes del movimiento obrero, bajo una investigación por el delito de despojo.

El citatorio, correspondiente al expediente 1000/MON/UTMCP/2025, fue emitido desde el 2 de diciembre de 2025, aunque fue entregado apenas en días recientes. En él se establece que Valenzuela deberá presentarse ante el Ministerio Público el próximo 11 de febrero a las 14:00 horas, acompañado de un abogado especializado en el sistema penal acusatorio.

TE PUEDE INTERESAR: Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

De acuerdo con la autoridad, la presencia de los trabajadores en el acceso de la empresa representa una afectación a la propiedad. Sin embargo, para los obreros se trata de una medida desesperada para exigir el pago de salarios y prestaciones que les adeudan desde hace años.

La notificación advierte que, en caso de no acudir, se podría recurrir al uso de la fuerza pública para asegurar su comparecencia, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes consideran que esta acción busca debilitar el movimiento.