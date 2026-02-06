Pedro Torres y el fin de una era

Con la muerte el pasado viernes 30 de enero del productor y director saltillense Pedro Torres a los 72 años de edad se hizo oficial también en México el fin de una era.

Justo un mes después de que MTV apagó definitivamente sus canales de videos luego de más de cuatro décadas de transmisiones ininterrumpidas, el deceso del pionero en nuestro país y el resto de Latinoamérica de las filmaciones de video clips en técnica de cine simboliza también la disolvencia de toda una época en la que los estrenos de estas producciones eran todo un acontecimiento en la cultura popular del momento, ya que el hecho, por ejemplo, de que se viera a Luis Miguel en tanga con sus amigos rodeados de bellas mujeres en el video de “Cuando calienta el sol” (1987) lo colocaban como el héroe mirrey de toda una generación.

No por nada también, el hecho de ver a Luis Miguel alistarse en un ejército de la época de Salinas con unos bonos muy bajos luego de unas elecciones que hicieron historia por “caerse el sistema” en ese homenaje mexicano al clásico hollywoodense protagonizado por Tom Cruise “Top Gun: Pasión y Gloria” que fue el video de “La Incondicional” (1989) consolidó a Luis Miguel en la estrella juvenil del pop de los 80s, y no pudo haber un mejor cierre de sus colaboraciones, en medio de los “Romances” de los 90s de “El Sol” que con el video del cover de José Alfredo Jiménez para “La media vuelta” (1994) con grandes protagonistas del cine y la música mexicana.

Pero Pedro Torres no se limitó solo a Luis Miguel, sino que con Emmanuel completó cuando menos una decena de videos musicales cuya mayor producción fue la del tema “La vida decidió” (1990), en donde haciendo homenaje tanto a las estéticas de “E.T. el extraterrestre” (Steven Spielberg, 1982) con la de “María Candelaria” (Emilio Fernández, 1943) apelaron a la conciencia ecológica del público de “El Bola”; a las recatadas Pandora las hizo mostrarse más sensuales en videos como el de blanco y negro de “No puedo dejar de pensar en ti” (1989), en lo que justo una década después apoyaba con todo a la guera Yuri en su nueva faceta cristiana con “Tú cómo estás”.

El mismo día del fallecimiento de Pedro Torres irónicamente Mijares cumplió con exactitud 40 años de su debut como cantante siendo una de sus canciones más famosas, “Baño de Mujeres”, de 1989, (incluida recientemente en la banda sonora de “Mentiras”) uno de los varios videos que le produjo; su compadre Juan Gabriel portó un sarape de su ciudad natal de Saltillo en el video de “Pero que necesidad” (1994) y cambió para Christian Castro el concepto de “Cuando calienta el sol” para el video de “Azul” (2001) pasando la locación de Acapulco a South Beach, Florida, entre muchos otros más. MTV se habrá apagado pero sus videos, como los de Pedro, siguen ahí.

