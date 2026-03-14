Ebrio provoca choque frontal y deja tres lesionados en el bulevar Colosio de Saltillo

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Ebrio provoca choque frontal y deja tres lesionados en el bulevar Colosio de Saltillo
    La Silverado derribó una luminaria antes de impactarse de frente contra la RAM. MARTÍN ROJAS

Un conductor con aliento alcohólico perdió el control de su camioneta en el bulevar Luis Donaldo Colosio, saltó el camellón y chocó de frente contra otra unidad

Un aparatoso accidente vial se registró sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del fraccionamiento Monte Sabino, al norte de Saltillo, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control y provocara un choque frontal.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado circulaba con dirección al norte sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio cuando perdió el control, saltó el camellón central, derribó una luminaria y terminó impactándose de frente contra una camioneta RAM.

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$!Paramédicos atendieron a cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor.
Paramédicos atendieron a cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor. MARTÍN ROJAS

En la camioneta afectada viajaban tres personas, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital privado. Entre los heridos se encuentra un menor con fractura en una pierna, además del conductor y otro joven.

Por su parte, el conductor de la Silverado también resultó lesionado, pero se mostró agresivo y se negó a recibir valoración médica, por lo que fue detenido por las autoridades, ya que presuntamente presentaba aliento alcohólico.

En la misma unidad viajaba un adulto mayor de 73 años, quien sufrió un fuerte golpe en el pecho y probable fractura de costillas, por lo que fue trasladado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender a los lesionados y realizar las diligencias correspondientes; el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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