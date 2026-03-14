Ebrio provoca choque frontal y deja tres lesionados en el bulevar Colosio de Saltillo

Un aparatoso accidente vial se registró sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del fraccionamiento Monte Sabino, al norte de Saltillo, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control y provocara un choque frontal.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado circulaba con dirección al norte sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio cuando perdió el control, saltó el camellón central, derribó una luminaria y terminó impactándose de frente contra una camioneta RAM.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: muere conductor horas después del brutal choque en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza