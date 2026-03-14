Saltillo: muere conductor horas después del brutal choque en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Saltillo: muere conductor horas después del brutal choque en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza
    El conductor del Mustang fue detenido por Tránsito mientras la Fiscalía investiga el accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor del deportivo fue detenido y podría enfrentar cargos por homicidio culposo

El conductor que había resultado gravemente lesionado tras un aparatoso accidente registrado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza perdió la vida horas después mientras recibía atención médica en el Hospital Muguerza, al norte de Saltillo.

El fallecido fue identificado como Noé, de 51 años, quien había sido trasladado en código rojo luego de quedar atrapado entre los fierros retorcidos de su vehículo tras el fuerte impacto ocurrido la noche del viernes.

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De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de un Ford Mustang circulaba de sur a norte por dicho bulevar y, al aproximarse al puente a la altura de Valle Dorado, tomó una curva a una velocidad mayor a la permitida, perdiendo el control del automóvil.

El vehículo impactó el camellón central, el cual funcionó como rampa y proyectó la unidad hacia el carril contrario, donde terminó chocando de frente contra un Chevrolet Aveo, conducido por Noé.

La fuerza del impacto dejó severamente destruido el automóvil compacto, provocando que el conductor quedara prensado. Elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación sur realizaron maniobras para liberarlo.

Paramédicos de la Secretaría de Salud trasladaron de urgencia a Noé y a su acompañante a un hospital privado, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

En tanto, el conductor del Mustang no presentó lesiones de consideración y fue detenido por elementos de Tránsito Municipal, quedando a disposición de las autoridades.

Tras la muerte de la víctima, la Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones correspondientes, ya que la situación legal del conductor podría modificarse a homicidio culposo para determinar responsabilidades en este trágico accidente.

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