‘Eduquen a sus hijos’; piden conductores de InDriver en Saltillo ante maltrato a los vehículos

En contraparte, un usuario externó: “si tomas la decisión de hacer este trabajo, sabes que estas cosas son de lo más común y lo mínimo que va a pasar, al igual que el señor que sale de trabajar y se sube con los zapatos sucios... es normal son gajes... no fue algo grave o algo con malicia, solo fue un error remediable por parte del usuario.... pura gente llorando por aquí”.

Ante las posturas de ciertos internautas, destacaron las opiniones que señalan la importancia del respeto al tomar un servicio.

“Tengo sobrinos, familiares y un hijo de la misma edad, y se les enseña desde que se van subiendo a no subir los pies en el asiento con mas razón a no comer dentro del carro , no porque estés tomando un servicio vas hacer tu regalada gana pero bueno ahí va la educación que des...”.

