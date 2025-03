El llamado del Arroyo del Cuatro: una oportunidad para sanar a la Madre Tierra

El Museo del Desierto de Saltillo y la comunidad invitan a una jornada de limpieza para recuperar un cauce vital atrapado en la mancha urbana. Más que retirar basura, la iniciativa busca restaurar la conexión con la naturaleza y fomentar la conciencia ambiental.

El Arroyo del Cuatro es más que un cauce seco en la ciudad. Es una herida abierta en la tierra, un testigo silencioso de siglos de historia y de las acciones humanas que han transformado el valle florido que alguna vez describieron los primeros pobladores. En este arroyo, como en muchos otros, la vida persiste entre los escombros. Árboles como los fresnos y los alamillos se aferran al suelo, mientras aves insectívoras y rapaces aún patrullan el cielo en busca de alimento. Pero la contaminación amenaza con ahogar esa resistencia.

Por eso, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Museo del Desierto se une a la Dirección de Medio Ambiente de Saltillo y a diversos voluntarios en una jornada de limpieza que, más que recoger desechos, tendrán un gesto de sanación. “Así como la Madre Tierra ha sido vulnerada, así como ha sufrido la extracción y la violencia, debemos restaurarla, cuidarla y devolverle un poco de lo que nos da”, mencionó Claudia Luna Fuentes, directora de Divulgación Científica del museo.

EL ARROYO OLVIDADO Y LA LUCHA POR RESCATARLO

Ubicado entre las colonias Morelos y Vista Hermosa, el Arroyo del Cuatro ha sido convertido en un vertedero clandestino. Según Rafael Cárdenas Oliver, conservacionista con décadas de experiencia, este sitio forma parte de una red de escurrimientos naturales que conectan la Sierra de Zapalinamé con la ciudad. Su función es vital para la recarga de los mantos acuíferos y para la fauna que aún sobrevive en estos corredores ecológicos. “Los arroyos son venas de la tierra. La sierra es la gran esponja que capta el agua, y estos cauces permiten su infiltración. Lo que estamos viendo aquí es el resultado de siglos de impacto humano, desde la llegada de los españoles hasta la actualidad”, explicó.

Pero lo que ocurre en este sitio no es un caso aislado. Como este arroyo, hay muchos otros espacios en la ciudad que necesitan atención. La basura acumulada no solo destruye el paisaje y afecta a la fauna, sino que también tiene consecuencias directas en la calidad del agua que llega a la población. “Habrá quienes digan que este problema no les afecta porque no viven cerca”, mencionó Claudia Luna, “pero los microplásticos y otros contaminantes viajan con el agua y terminan en la ciudad, afectándonos a todos”.

La contaminación ha transformado los ecosistemas. Lo que una vez fue un refugio natural para especies como la carpita de Saltillo—un pez en peligro de extinción—y hogar de aves polinizadoras y rapaces, hoy es un sitio donde se acumulan escombros, electrodomésticos, botellas de vidrio y hasta desechos médicos. Sin embargo, la comunidad se ha negado a abandonarlo.

UN HÉROE ANÓNIMO Y EL PODER DE LA VOLUNTAD

Entre los vecinos de la zona, hay quienes han intentado revertir el daño sin esperar reconocimientos. Uno de ellos es un joven que, con su propio dinero, ha pagado camiones para retirar la basura en varias ocasiones. Aunque el problema persiste, su acción demuestra que una sola persona puede marcar la diferencia. “Es un héroe anónimo. Ha limpiado tres veces y la basura regresa, pero no se rinde. Ese es el espíritu que queremos contagiar”, señaló Claudia Luna.

El esfuerzo por rescatar estos espacios también cuenta con la participación de la arquitecta Griselda Alemán, quien ha trabajado de cerca en el reconocimiento de las problemáticas del arroyo y la organización de estrategias para su limpieza y conservación. Su compromiso ha sido clave en la planeación de esta jornada y en la concientización sobre la importancia de estos espacios naturales.

MÁS QUE LIMPIAR, SERÁ UNA JORNADA DE REFLEXIÓN

El evento del 8 de marzo no solo busca retirar los desechos acumulados. Desde las 09:00 de la mañana, Rafael Cárdenas ofrecerá una breve charla sobre la biodiversidad del arroyo, resaltando la importancia de su conservación. Luego, los voluntarios, incluyendo estudiantes, ambientalistas y familias, iniciarán la limpieza con el apoyo del Municipio.