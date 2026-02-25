Embiste camioneta a jovencita en scooter y la deja lesionada, en Saltillo

Saltillo
/ 25 febrero 2026
    Embiste camioneta a jovencita en scooter y la deja lesionada, en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos. MARTÍN ROJAS

El conductor de la camioneta fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar su situación legal

Una joven resultó lesionada la noche de ayer martes luego de ser embestida por una camioneta mientras circulaba en una motoneta eléctrica en calles de la colonia Oceanía, en Saltillo.

Según autoridades de Tránsito, el accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando Alan ¨N¨, de 19 años, conducía una Ford Lobo sobre el bulevar José María Rodríguez con dirección al poniente. Al llegar al cruce con la calle Australia, intentó girar a la izquierda.

TE PUEDE INTERESAR: Acude a la agencia de autos y se infarta, en Saltillo

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la lesionada en el lugar del accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la lesionada en el lugar del accidente. MARTÍN ROJAS

En ese momento, Emili, de 18 años, circulaba con vía preferencial en dirección al oriente a bordo de su scooter eléctrica y fue impactada por la camioneta, presuntamente porque el conductor no respetó el alto correspondiente.

Tras el golpe, la joven cayó al pavimento y sufrió diversas heridas. Vecinos del sector acudieron a auxiliarla y solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

$!La joven de 18 años fue auxiliada por vecinos tras quedar tendida sobre el pavimento.
La joven de 18 años fue auxiliada por vecinos tras quedar tendida sobre el pavimento. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y detectaron lesiones en la mano y pierna derecha. Sin embargo, sus familiares solicitaron un pase médico para trasladarla por sus propios medios a recibir atención especializada.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y detuvieron al conductor señalado como responsable, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.

