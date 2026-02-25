Embiste camioneta a jovencita en scooter y la deja lesionada, en Saltillo

Una joven resultó lesionada la noche de ayer martes luego de ser embestida por una camioneta mientras circulaba en una motoneta eléctrica en calles de la colonia Oceanía, en Saltillo.

Según autoridades de Tránsito, el accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando Alan ¨N¨, de 19 años, conducía una Ford Lobo sobre el bulevar José María Rodríguez con dirección al poniente. Al llegar al cruce con la calle Australia, intentó girar a la izquierda.

