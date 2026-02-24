Donald Trump destaca abatimiento de ‘El Mencho’, presunto líder del CJNG, en Jalisco
En el discurso del Estado de Unión, el presidente estadounidense resaltó la colaboración de Estados Unidos en materia de inteligencia durante el operativo que se realizó en Jalisco el 22 de febrero
“Hemos derribado a uno de los capos del Cártel más importante de México”: durante su discurso del Estado de Unión directo desde el Capitolio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la participación de agentes en una de las operaciones más recientes contra el crimen organizado en México.
Aunque no mencionó nombres, se podría deducir que el mandatario hizo referencia a Nemesio Oseguera, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido el 22 de febrero en un operativo coordinado para su captura en Tapalpa, Jalisco.
Dentro de su discurso, el mandatario estadounidense recordó que el mencionado grupo criminal fue designado como una Organización Terrorista Extranjera (OTE).
ESTADOS UNIDOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL ABATIMIENTO DE ‘EL MENCHO’ EN JALISCO
El mismo día de la operación en el estado jalisciense, la Casa Blanca difundió que las acciones de seguridad fueron cumplimentadas por las autoridades de México, con apoyo de instituciones de Estados Unidos en materia de inteligencia.
En este sentido, es de destacar que fue la vocera Karoline Leavitt quien emitió el comunicado, donde se reconoció a Nemesio Oseguera como “uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”.
Trump, en el discurso del Estado de Unión, omitió una declaración sobre la ola de violencia que se registró tras el abatimiento del líder criminal.
VIOLENCIA EN MÉXICO TRAS MUERTE DE ‘EL MENCHO’
La reacción del CJNG tras el abatimiento de su presunto líder puso en jaque a México con una ola violenta que se extendió por al menos 20 de las 32 entidades del país. Se registraron bloqueos de carreteras con vehículos incendiados, ataques a gasolineras, comercios y bancos, así como enfrentamientos armados con fuerzas federales. En algunos lugares, incluso se reportaron enfrentamientos cerca de aeropuertos y zonas urbanas, lo que generó alarma entre la población.
En varios estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas se activaron protocolos de emergencia, se suspendieron clases y se cerraron temporalmente servicios públicos por motivos de seguridad. Las autoridades federales movilizaron a alrededor de 10 mil militares y agentes de seguridad para restablecer el orden y proteger a civiles y bienes. Las fuerzas de seguridad también enfrentaron embestidas directas en instalaciones como prisiones, donde grupos armados atacaron puertas y facilitaron la fuga de decenas de internos.
El saldo de esta jornada violenta fue significativo: decenas de policías y militares fallecidos en enfrentamientos, así como presuntos integrantes del CJNG que murieron durante los ataques. Aunque posteriormente muchos de los bloqueos se levantaron y las autoridades aseguraron que las principales vías y servicios comenzaron a normalizarse, la tensión y el temor persisten entre la ciudadanía, que experimentó días de incertidumbre y riesgo en diversas regiones del país.