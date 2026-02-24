Donald Trump destaca abatimiento de ‘El Mencho’, presunto líder del CJNG, en Jalisco

“Hemos derribado a uno de los capos del Cártel más importante de México”: durante su discurso del Estado de Unión directo desde el Capitolio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la participación de agentes en una de las operaciones más recientes contra el crimen organizado en México.

Aunque no mencionó nombres, se podría deducir que el mandatario hizo referencia a Nemesio Oseguera, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido el 22 de febrero en un operativo coordinado para su captura en Tapalpa, Jalisco.

Dentro de su discurso, el mandatario estadounidense recordó que el mencionado grupo criminal fue designado como una Organización Terrorista Extranjera (OTE).

ESTADOS UNIDOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL ABATIMIENTO DE ‘EL MENCHO’ EN JALISCO

El mismo día de la operación en el estado jalisciense, la Casa Blanca difundió que las acciones de seguridad fueron cumplimentadas por las autoridades de México, con apoyo de instituciones de Estados Unidos en materia de inteligencia.