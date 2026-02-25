POLITICÓN: ¡Adiós a los liderazgos longevos! Una nueva CTM propone el coahuilense Tereso Medina

I. ¿PELIGRA EL MUNDIAL?

Tras el abatimiento de “El Mencho” y la ola de violencia que ello generó, uno de los tópicos que la prensa de Estados Unidos y Europa ha destacado en las últimas horas es el relativo al “riesgo” que implica para los visitantes extranjeros que el clima de inseguridad se prolongue en la entidad que gobierna el emecista Pablo Lemus. Nadie considera probable –aún– que los partidos contemplados a realizarse en Jalisco sean reprogramados en otra sede, pero los análisis del tema se están multiplicando en medios de comunicación influyentes como la BBC, The Guardian, Newsweek, Independent o el Washington Post.

II. ¿PRIMER AVISO?

Y para documentar el optimismo, la Federación Portuguesa de Futbol emitió ayer un comunicado en el cual puso en duda su participación –el 28 de marzo próximo– en el partido de reapertura del Estadio Azteca. ¿La causa? La situación de violencia que se vive en el país. El planteamiento debe preocupar, pues los sucesos de esta semana ocurrieron a cientos de kilómetros del emblemático estadio, pero a pesar de ello los portugueses se plantean que no es seguro viajar al país.

III. RELEVO GENERACIONAL

Un detalle interesante en el relevo de la CTM, concretado ayer a favor del coahuilense Tereso Medina Ramírez, es que el nuevo líder de la nonagenaria central obrera es “el más joven” en ocupar el cargo en más de medio siglo. Y es que el lagunero –avecindado en Saltillo desde hace un buen rato– cumplió en octubre pasado apenas 63 años. En comparación, su antecesor, Carlos Aceves del Olmo, tenía 75 cuando ascendió al poder. Antes de él, Joaquín Gamboa Pascoe llegó a la Secretaría General del cetemio con 83 abriles a cuestas y Leonardo Rodríguez Alcaine, quien sucedió a Fidel Velázquez, tenía 78 al rendir protesta.

IV. JUBILACIÓN TEMPRANA

Pero Tereso podría ser también el más joven en retirarse del cargo desde el legendario Fidel Velázquez, pues entre los compromisos que estableció ayer, al tomar posesión, estuvo el de no permanecer indefinidamente en el cargo. “Pienso irme de pie... y no, no a la reelección”, dijo Medina. Si no se arrepiente mañana, se estaría retirando del cargo a los 69 años. Habrá que estar al pendiente de cómo evoluciona ese compromiso...

V. SIN SUSTANCIA

Breve y casi de mero trámite –nos dicen quienes pudieron escuchar a la distancia las intervenciones registradas– fue el encuentro que ayer sostuvo “El Heredero” de ya saben quién con los candidatos... ¡perdón!, con los “defensores de no sé qué”, con quienes ayer tuvo una encerrona en Saltillo. Andy –¡no me digan Andy!– López Beltrán se limitó, nos dicen, a realizar un recuento de las tareas de afiliación que han realizado en Coahuila, en las que, por cierto, no han logrado aún concretar la meta de incorporar a 280 mil coahuilenses al padrón del partido de moda... pero que a’i la llevan y esperan lograr su propósito en fecha próxima.

VI. SIN MUCHO ÁNIMO

Andy también ofreció a los futuros candidatos que “visitará con mayor frecuencia” Coahuila. Se supone que será para apoyarles en la integración de la estructura que les ayudará a enfrentar el reto del proceso electoral, es decir, para no hacer el ridículo a la hora de la hora. Pero, como suele ocurrir con los dirigentes nacionales de Morena , parece que no les corre ninguna prisa por avanzarle a esas tareas. Y mientras, los de enfrente no hacen sino consolidar su estructura.

VII. HUMO BLANCO JOVEN

Tal como lo adelantamos, hubo humo blanco en el distrito 8 con cabecera en Torreón. Tras la visita del gobernador Manolo Jiménez a la región Laguna quedó definida la fórmula: Ximena Villarreal Blake –hija del conocido y polémico Lauro Villarreal– como propietaria, y Miroshlava Muñoz Rivas como suplente. Ambas regidoras y dentro del rango de 21 a 29 años que el Código Electoral de Coahuila reconoce como “acción afirmativa” para personas jóvenes. El expediente jurídico está cubierto. La apuesta es juventud, posicionamiento territorial y cumplimiento de cuota en una plaza clave.

VIII. NI TAN VULNERABLES

En Coahuila la juventud y la vejez se consideran una vulnerabilidad. Y la política suele moverse con soltura dentro del catálogo. Ahí están los antecedentes: Carlos Robles Loustaunau –quien preside, dirige y manda en el PRI– registrado en su momento bajo la acción afirmativa de adulto mayor; o el morenista Alberto Hurtado, inscrito como joven. La norma se cumple... o eso parece. Lo interesante es cómo la vulnerabilidad puede convertirse también en estrategia electoral.

IX. RETRASO

En el Centro de Idiomas de la UAdeC hay docentes que siguen quejándose de retrasos en sus pagos. No es episodio aislado, dicen, sino práctica recurrente. El director, Hernán Valdés, atribuye la demora a trámites administrativos “en oficinas centrales”. Sin embargo, cuando los maestros preguntan, la versión es que el recurso está autorizado y que el cuello de botella está en la propia Dirección del plantel. Tras casi dos semanas, apenas se habría liberado el pago. ¿Estará al tanto el rector Octavio Pimentel... o alguien le está complicando el discurso de orden y transparencia?