Saraperos tendrá cuatro candidatos rumbo al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano 2026

La ruta hacia la generación 2026 del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano ya tiene nombres definidos en sus cédulas de elección, y en ese listado destaca la presencia de cuatro figuras con pasado o vínculo directo con los Saraperos de Saltillo, quienes se mantienen en la contienda por un lugar entre los próximos inmortales del diamante nacional.

Durante la Asamblea de Nominación realizada el pasado 23 de febrero en el Estadio Alfredo Harp Helú, se llevó a cabo el conteo oficial de votos que definió a los nuevos candidatos que avanzan en las categorías de Jugadores del Beisbol Mexicano y Mexicanos en Grandes Ligas rumbo a la elección final.

En ese proceso, el nombre de Luis Ignacio Ayala logró avanzar dentro de la categoría de Mexicanos en Grandes Ligas. El exlanzador, recordado por su paso con la novena saltillense, mantiene el reconocimiento como líder histórico de salvamentos del club con 116 rescates, cifra que lo coloca como uno de los relevistas más consistentes en la historia de la organización.