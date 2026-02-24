Saraperos tendrá cuatro candidatos rumbo al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano 2026
Cuatro figuras con pasado en Saltillo fueron consideradas en la cédula de elección rumbo a la generación 2026 del Salón de la Fama, destacando Luis Ignacio Ayala, Rafael Díaz, Juan Carlos Canizales y Edgar Quintero
La ruta hacia la generación 2026 del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano ya tiene nombres definidos en sus cédulas de elección, y en ese listado destaca la presencia de cuatro figuras con pasado o vínculo directo con los Saraperos de Saltillo, quienes se mantienen en la contienda por un lugar entre los próximos inmortales del diamante nacional.
Durante la Asamblea de Nominación realizada el pasado 23 de febrero en el Estadio Alfredo Harp Helú, se llevó a cabo el conteo oficial de votos que definió a los nuevos candidatos que avanzan en las categorías de Jugadores del Beisbol Mexicano y Mexicanos en Grandes Ligas rumbo a la elección final.
En ese proceso, el nombre de Luis Ignacio Ayala logró avanzar dentro de la categoría de Mexicanos en Grandes Ligas. El exlanzador, recordado por su paso con la novena saltillense, mantiene el reconocimiento como líder histórico de salvamentos del club con 116 rescates, cifra que lo coloca como uno de los relevistas más consistentes en la historia de la organización.
Dentro de la categoría de Beisbol Mexicano, también consiguió avanzar Rafael Díaz, quien vistió la franela del sarape durante nueve temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol. Su trayectoria incluye 112 victorias, 106 salvamentos y 1,167 ponches, números que respaldan su permanencia entre los candidatos que buscarán ingresar al recinto de los inmortales.
A la lista se suma Juan Carlos Canizales, actual coach de bateo de Saraperos, quien aparece también en la cédula de elección. En su carrera dentro de la LMB, Canizales registró promedio de bateo de .298 y acumuló ocho temporadas bateando por encima de .300 a lo largo de 20 campañas como jugador profesional.
El cuarto nombre ligado a Saltillo es Edgar Quintero, quien además de avanzar en esta categoría, cerró su trayectoria como pelotero activo con la organización. En su paso por la LMB, finalizó con 253 cuadrangulares, cifra que lo ubica en el lugar 16 histórico, y actualmente se desempeña como analista en Saraperos Network.
Con estos resultados, la novena de Saltillo tendrá representación en ambas categorías dentro del proceso de elección 2026, a la espera de la votación definitiva que determinará a los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.