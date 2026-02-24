La “alfabetización en IA” está de moda en las escuelas. Esta es la razón

Por: Natasha Singer

Desde la introducción de las computadoras personales a finales de la década de 1970, el argumento para formar a los escolares en las últimas tecnologías ha sido más o menos el mismo: mejora del aprendizaje y de las perspectivas profesionales. Desde entonces, las campañas a favor de una serie de nuevas alfabetizaciones tecnológicas han ido y venido, aunque algunas de las promesas no se hayan materializado.

Ahora, gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y OpenAI instan a las escuelas a enseñar el tema más reciente: la alfabetización en IA.

Esto es lo que hay que saber.

¿Qué es la alfabetización en IA?

Las últimas lecciones de tecnología en las escuelas suelen girar en torno a los chatbots, que pueden producir textos que suenan humanos, videos de aspecto realista y montones de código informático.

Algunas escuelas están enseñando a los alumnos a dirigir chatbots como Gemini de Google y a examinar la información que producen. En algunas lecciones se pide a los alumnos que estudien los riesgos sociales asociados, como la desinformación del chatbot o los resultados sesgados. Algunas escuelas también animan a los alumnos a utilizar la IA para crear sus propias aplicaciones.

El impulso a la educación sobre IA en las escuelas no es nuevo. En 2016, con la creciente popularidad de los aparatos que funcionan con IA, como las aspiradoras robóticas, unos investigadores austriacos propusieron que las escuelas enseñaran conceptos de IA a los alumnos desde el jardín de niños.

Unos años más tarde, un grupo de académicos de Estados Unidos propuso un marco educativo sobre IA para que las escuelas enseñaran a los alumnos conceptos técnicos y ética de la IA.

Ahora, algunas escuelas se apresuran a enseñar a los alumnos a evaluar y utilizar chatbots, la forma popular más reciente de la IA.

¿Qué hay detrás del impulso de la IA en las escuelas?

Los impulsores de la tecnología afirman que es urgente que las escuelas formen a los alumnos en el uso de chatbots para ayudarles en el aprendizaje, preparar a los jóvenes para las demandas laborales de un “futuro impulsado por la IA” y contribuir a impulsar el crecimiento económico de Estados Unidos.

El pasado mes de abril, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva sobre el “Avance de la Educación en Inteligencia Artificial para la Juventud Estadounidense”. En ella se instaba a las escuelas a “integrar los fundamentos de la IA en todas las asignaturas”, empezando en el jardín de niños.

En julio, Microsoft anunció un esfuerzo de 4000 millones de dólares en efectivo y tecnología para estimular a las instituciones educativas a enseñar “habilidades de IA”. En septiembre, Google prometió 1000 millones de dólares en formación en IA, incluido el suministro de las herramientas Gemini de la empresa a “todos los institutos de Estados Unidos”.

Este mes, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó directrices de formación en IA para garantizar que “todos los trabajadores estadounidenses puedan participar en la prosperidad que la IA creará para nuestra economía”. Entre las destrezas fundamentales para los estudiantes, según la agencia: aprender a crear mensajes claros de chatbot y comprobar la exactitud de las respuestas.

¿Qué otros grupos están dando forma a la educación en IA?

Algunos investigadores y grupos sin ánimo de lucro están respaldando iniciativas educativas más amplias que abarcan toda una serie de cuestiones sociales relacionadas. Entre ellos, el Centro Kapor, una organización sin ánimo de lucro de Oakland, California, recomienda que los estudiantes evalúen los riesgos de seguridad de la IA y examinen la dinámica de poder de la industria tecnológica, incluidas las empresas que más se benefician de la IA.

Estos expertos instan a las escuelas a que ayuden a los alumnos a adquirir una comprensión técnica de la IA, así como habilidades para investigar las consecuencias de las tecnologías más recientes.

La Asociación de Profesores de Informática, una organización sin ánimo de lucro de la que forman parte casi 10.000 profesores, revisó hace poco sus normas nacionales de aprendizaje para incluir una nueva habilidad propuesta a los estudiantes: identificar cómo productos como la IA dan prioridad a distintos valores, como promover la participación del usuario por encima de la precisión o el civismo humano.

“Los estudiantes tienen que ser capaces de tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo se utilizan las herramientas de IA, tanto en su propio trabajo como cuando la IA se utiliza sobre ellos, como ciudadanos que están entrando en un mundo en el que las máquinas tomarán cada vez más decisiones sobre sus vidas”, aseguró Jake Baskin, director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Informática.

¿Qué hemos aprendido de anteriores campañas de alfabetización tecnológica?

Por ejemplo, la alfabetización en redes sociales. Los programas han ayudado a algunos jóvenes a identificar más fácilmente ciertos peligros en internet. Pero los esfuerzos de alfabetización tecnológica no suelen estar diseñados para frenar riesgos subyacentes como los depredadores y la sextorsión. Son problemas por los que los reguladores y legisladores llevan tiempo presionando a las empresas tecnológicas.

En 2017, Google presentó un plan de estudios gratuito sobre ciudadanía digital llamado “Sé increíble en internet”. Las lecciones, parecidas a juegos, con mundos virtuales llenos de color como “Reality River”, pedían a los alumnos que distinguieran entre los hechos y la desinformación o que tomaran decisiones sobre cómo compartían su información personal en internet.

La intención era ayudar a los alumnos a estar más alerta y ser más seguros y amables en internet. Desde entonces, más de 100 millones de niños han probado las lecciones, según una entrada del blog de Google en 2024.

Sin embargo, un estudio sobre el juego de la ciudadanía digital, en el que participaron más de 1000 alumnos de cuarto a sexto curso, obtuvo resultados desiguales.

Los alumnos asignados de manera aleatoria a las lecciones de Google mostraron un mejor conocimiento de conceptos como “catfishing” y enfoques para tratar problemas en línea como el comportamiento mezquino, según el estudio, publicado en 2023 en Contemporary School Psychology, una revista revisada por pares.

Sin embargo, las lecciones de Google no redujeron los comportamientos mezquinos en internet, como el ciberacoso, ni mejoraron la amabilidad de los niños en internet o las prácticas de privacidad de datos, según el estudio.

Google no respondió a la solicitud de comentarios.