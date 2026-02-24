Acude a la agencia de autos y se infarta, en Saltillo

Un sexagenario que acudió a una agencia automotriz para solicitar información sufrió un infarto.

A pesar de que los empleados le brindaron ayuda, solicitaron una ambulancia particular para trasladarlo a un centro hospitalario. Fue identificado como José Luis N., de 60 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Altaria. Padecía diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica.

Cerca de las 3:30 de la tarde acudió junto a su esposa a la agencia de autos ubicada en el bulevar Venustiano Carranza, en la colonia Villa Olímpica. Mientras uno de los asesores le proporcionaba información sobre la tramitación de un crédito, comenzó a sentirse mal y se desvaneció.

En esas condiciones fue trasladado al área de urgencias de un centro médico; sin embargo, al ingresar fue declarado sin vida. Para la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay delito que perseguir, por lo que el fallecimiento fue clasificado como natural.

No fue necesario trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), ya que el deceso fue certificado en la misma clínica.