Emplean fotografía de ‘El Conde’ para realizar reportes falsos fuera de Saltillo

Saltillo
/ 20 enero 2026
    Una publicación viral aseguró la muerte de Iván Torres, conocido como ‘El Conde’ en Saltillo, pero la imagen difundida fue tomada en 2025 CAPTURA DE PANTALLA

Difunden presunta muerte de ‘El Conde’ en SEMEFO de Ecatepec; publicación resulta ser imagen reutilizada

Una publicación difundida este martes por la cuenta de Facebook Jóvenes Buscadores de México informó sobre la presunta muerte de Iván Torres, conocido en Saltillo, Coahuila, como ‘El Conde’, señalando que “los restos se encuentran en el SEMEFO de Ecatepec, Estado de México”.

La información fue acompañada de una imagen que presuntamente habría sido tomada al hombre por elementos de seguridad al momento de ser encontrado en el Estado de México.

En la misma publicación se solicitó apoyo ciudadano para la identificación del cuerpo y la localización de familiares. El mensaje señalaba: “Se solicita de manera urgente la colaboración de la ciudadanía para identificar a esta persona y localizar a sus familiares”.

IMAGEN DE ‘EL CONDE’ UTILIZADA PARA PEDIR APOYO FUE TOMADA EN 2025

Sin embargo, posteriormente se comprobó que la imagen utilizada no corresponde a un hecho reciente, ya que fue tomada en septiembre de 2025 y ha sido utilizada en múltiples ocasiones para realizar reportes falsos relacionados con personas presuntamente fallecidas o desaparecidas, así como para elaborar memes.

En la imagen se puede observar que el hombre se encuentra en estado inconveniente acostado sobre un piso de lo que parece ser una jardinera. En dicha fotografía se le ve con los ojos abiertos y es fácil identificar los tatuajes en su rostro que lo han vuelto inconfundible.

De acuerdo con la información recabada, no es la primera vez que circulan versiones no confirmadas sobre la supuesta muerte de ‘El Conde’. En ocasiones anteriores, se habían difundido reportes falsos en redes sociales a nivel local en Saltillo. No obstante, en esta ocasión, la alerta se amplificó debido a su difusión a nivel nacional, lo que incrementó la preocupación entre usuarios y colectivos de búsqueda.

FALSO REPORTE ACUMULA ‘COMPARTIDOS’ EN REDES SOCIALES

Al momento de la redacción de esta nota, la publicación original había sido compartida 298 veces y acumulaba 28 comentarios, en los que algunos usuarios solicitaban ayuda para localizar a los familiares del hombre, mientras que otros señalaban que la información era falsa.

VANGUARDIA MX se comunicó con la cuenta que difundió la publicación para solicitar información sobre el origen de la denuncia, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

De manera adicional, fuentes consultadas señalaron que ‘El Conde’ fue visto en Saltillo, Coahuila, el pasado sábado 17 de enero, en la zona centro de la capital del estado.

En un grupo de Facebook utilizado para documentar los ‘avistamientos’ de ‘El Conde’ en Saltillo, usuarios confirmaron que el hombre se encuentra en la capital coahuilense con vida y rechazaron el uso de su imagen para realizar denuncias falsas,

¿QUIÉN ES ‘EL CONDE’?

‘El Conde’ es un personaje ampliamente reconocido en la comunidad digital de Saltillo debido a su peculiar apariencia y presencia constante en el Centro Histórico de la ciudad.

Entre las características que suelen mencionar los usuarios se encuentran los tatuajes visibles en distintas partes del cuerpo, incluido el rostro, una vestimenta predominantemente negra, así como el uso ocasional de lentes de contacto de color blanco y la venta de chocolates mientras recorre las calles del centro.

Su imagen ha sido compartida con frecuencia en redes sociales, donde usuarios relatan experiencias personales con él. Esta exposición ha derivado en que sea común que personas lo detengan para pedirle fotografías, lo que ha incrementado su reconocimiento público.

IMPACTO DE LAS ALERTAS FALSAS DE DESAPARICIÓN O MUERTE

Las alertas de desaparición en México son un mecanismo institucional para la localización de personas que se encuentran en situaciones de riesgo o bajo circunstancias inquietantes. Sin embargo, autoridades y colectivos han advertido sobre el impacto que generan las denuncias falsas, las cuales afectan la operatividad y el uso de recursos destinados a casos reales.

En 2022, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo, declaró sobre este fenómeno:

“Hemos tenido reportes que han sido falsos, incluso también de desaparición de niños, están alertando, estamos haciendo la búsqueda, estamos activando los protocolos y resulta que no localizamos a las personas y resultan ser perfiles falsos”.

La funcionaria también señaló que este tipo de prácticas distraen tiempo y recursos, lo que impacta la calidad del servicio de seguridad pública.

DENUNCIAS FALSAS ‘CONSUMEN’ RECURSOS DE COLECTIVOS DE BÚSQUEDA

La publicación sobre la presunta muerte de ‘El Conde’ también fue compartida por diversos grupos de madres buscadoras, como Madres Unidas y Fuertes Oficial y Perdidos En La Frontera, lo que generó inquietud debido a que estas agrupaciones realizan labores de localización sin recibir retribución, invirtiendo tiempo y recursos propios.

De acuerdo con integrantes y personas cercanas a estos colectivos, las denuncias falsas provocan que se destinen esfuerzos que podrían utilizarse para la búsqueda de personas que realmente se encuentran desaparecidas.

COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA LANZA LLAMADO PARA RESPETAR BOLETINES DE BÚSQUEDA

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha difundido mensajes en sus redes sociales para concientizar sobre la importancia de respetar y verificar los boletines de búsqueda oficiales. En uno de ellos señala: “Respeta, observa y difunde los boletines de búsqueda”.

Asimismo, destaca que “cada boletín pegado en la pared es una señal de auxilio para encontrar a una persona desaparecida. Si lo ignoras, lo arrancas o lo cubres, desaparece también la posibilidad de que alguien pueda reconocerle”.

‘EL CONDE’ DESMIENTE PUBLICACIONES SOBRE SU PRESUNTA MUERTE

Al cierre de esta edición, Iván Torres, conocido como “El Conde”, reaccionó ante la noticia de su presunta muerte a través de un comentario en un grupo de Facebook: “Ando vivo toda esa información es mentir. Ando vivo y feliz, yeah”.

La Comisión recordó que, en caso de contar con información sobre una persona desaparecida, es posible realizar un reporte anónimo. “Si reconoces a alguien o tienes información, puedes hacer un reporte anónimo al: 800 028 77 83”.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

