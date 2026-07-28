En Saltillo, advierten por uso excesivo de videojuegos en vacaciones

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    En Saltillo, advierten por uso excesivo de videojuegos en vacaciones
    La corporación recomendó complementar el tiempo libre con actividades deportivas, artísticas o de convivencia familiar para evitar la codependencia a los dispositivos. UNSPLASH

La Policía Cibernética exhortó a madres y padres de familia a regular el tiempo que niños y adolescentes pasan frente a las pantallas y fomentar actividades recreativas

Ante el incremento del tiempo libre durante el periodo vacacional, la Policía Cibernética de Saltillo llamó a madres y padres de familia a regular el uso de pantallas y videojuegos en niñas, niños y adolescentes para prevenir problemas en su desarrollo social.

Daniel Cardona, elemento de la Policía Cibernética de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, explicó que la sobreexposición a dispositivos electrónicos puede generar codependencia y dificultar la convivencia de los menores con su entorno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/policia-cibernetica-de-saltillo-alerta-por-fraudes-en-renta-de-cabanas-y-hackeos-durante-el-periodo-vacacional-BD22472663

“Cuando estás todo el día en el videojuego, los haces codependientes; después vienen cosas contraproducentes, como el tema de que las personas y adolescentes ya no pueden socializar”, explicó Cardona.

El funcionario recomendó limitar el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos y promover actividades deportivas, artísticas o de convivencia familiar.

“Yo digo que una media hora, pero si puedes generarle otra actividad es mejor; salir al parque, meterle a una escuela de música, de fútbol o de natación”, recomendó el especialista.

Cardona aclaró que, hasta el momento, la corporación no ha recibido reportes de casos graves relacionados con esta problemática en la ciudad. No obstante, señaló que mantienen coordinación con distintas áreas del Municipio para brindar atención cuando sea necesario.

“Gracias a Dios no hemos tenido datos así perturbadores que nos lleguen a alarmar, pero no estamos exentos a que nos pueda suceder”, puntualizó sobre la vigilancia preventiva en entornos virtuales.

Añadió que, en caso de detectar conductas de adicción o afectaciones emocionales en menores, la corporación canaliza a las familias al DIF para que reciban atención psicológica especializada.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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