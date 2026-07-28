En Saltillo, advierten por uso excesivo de videojuegos en vacaciones

Daniel Cardona, elemento de la Policía Cibernética de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, explicó que la sobreexposición a dispositivos electrónicos puede generar codependencia y dificultar la convivencia de los menores con su entorno.

Ante el incremento del tiempo libre durante el periodo vacacional, la Policía Cibernética de Saltillo llamó a madres y padres de familia a regular el uso de pantallas y videojuegos en niñas, niños y adolescentes para prevenir problemas en su desarrollo social.

“Cuando estás todo el día en el videojuego, los haces codependientes; después vienen cosas contraproducentes, como el tema de que las personas y adolescentes ya no pueden socializar”, explicó Cardona.

El funcionario recomendó limitar el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos y promover actividades deportivas, artísticas o de convivencia familiar.

“Yo digo que una media hora, pero si puedes generarle otra actividad es mejor; salir al parque, meterle a una escuela de música, de fútbol o de natación”, recomendó el especialista.

Cardona aclaró que, hasta el momento, la corporación no ha recibido reportes de casos graves relacionados con esta problemática en la ciudad. No obstante, señaló que mantienen coordinación con distintas áreas del Municipio para brindar atención cuando sea necesario.

“Gracias a Dios no hemos tenido datos así perturbadores que nos lleguen a alarmar, pero no estamos exentos a que nos pueda suceder”, puntualizó sobre la vigilancia preventiva en entornos virtuales.

Añadió que, en caso de detectar conductas de adicción o afectaciones emocionales en menores, la corporación canaliza a las familias al DIF para que reciban atención psicológica especializada.