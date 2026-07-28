Policía Cibernética de Saltillo alerta por fraudes en renta de cabañas y hackeos durante el periodo vacacional

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    Policía Cibernética de Saltillo alerta por fraudes en renta de cabañas y hackeos durante el periodo vacacional
    Daniel Cardona pidió verificar la autenticidad de las rentas vacacionales y desconfiar de enlaces enviados por supuestas empresas de paquetería. MANUEL RODRÍGUEZ

Exhortan a no publicar viajes en redes sociales y verificar la contratación de hospedajes para evitar fraudes virtuales

Con el inicio del periodo vacacional, la Policía Cibernética de Saltillo emitió una serie de recomendaciones para evitar que los ciudadanos sean víctimas de fraudes financieros y del robo de cuentas digitales durante sus días de descanso.

Daniel Cardona, integrante de la Policía Cibernética de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, advirtió sobre los riesgos de publicar información relacionada con los viajes en redes sociales, así como de contratar inmuebles sin verificar su autenticidad.

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“Para no alertar a la gente, simplemente hay que tener precaución. Si van a salir de vacaciones, no publiquen sus fotos o no publiquen que andan fuera de la ciudad”, declaró el funcionario municipal.

Respecto a las estafas en alojamientos vacacionales, Cardona informó que recientemente se registró un caso en la región relacionado con la renta de cabañas falsas promocionadas en plataformas digitales.

“El domingo tuvimos una denuncia de Arteaga. Llegó el reporte de una persona que había sufrido un fraude. Quizás no fue mucho dinero porque nada más fue la apertura del contrato, pero sí hay que hacerlo físico o acudir al lugar para asegurarse de que la renta sea verídica”, señaló.

El especialista explicó que, en este tipo de publicaciones engañosas, suelen utilizarse únicamente fotografías del exterior de los inmuebles para convencer a los usuarios de realizar anticipos sin comprobar que el alojamiento realmente existe o está disponible.

Asimismo, advirtió que la modalidad de ciberfraude más recurrente en lo que va del año consiste en mensajes falsos enviados a nombre de empresas de paquetería para obtener acceso a cuentas personales.

“Si no me va a llegar un paquete, que no me gane la ambición porque abrimos un link y ese es un phishing. Después tienen acceso a mi WhatsApp y ahí empiezan a estafar a mis familiares”, precisó.

En caso de ser víctima de un delito informático, la corporación municipal recomendó presentar el reporte de inmediato a través del 911 o acudir directamente ante la Fiscalía General del Estado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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