En Saltillo, conductor en estado de ebriedad choca por alcance y lesiona a dos mujeres

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    En Saltillo, conductor en estado de ebriedad choca por alcance y lesiona a dos mujeres
    Las pasajeras fueron liberadas por rescatistas antes de ser trasladadas a la Clínica 2 del IMSS. MARTÍN ROJAS

El presunto responsable fue detenido por Tránsito Municipal; las pasajeras quedaron atrapadas en el vehículo y fueron rescatadas por personal de la Cruz Roja antes de ser trasladadas al IMSS

El conductor de un vehículo Nissan ocasionó un aparatoso percance vehicular al presuntamente conducir bajo los influjos del alcohol. El hombre chocó por alcance contra un taxi que se encontraba detenido en un filtro antialcohol instalado en la colonia Mirasierra, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:20 horas, cuando el responsable circulaba a bordo de un Nissan Tiida sobre el bulevar Mirasierra, con dirección de norte a sur.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor manejaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad. Metros antes de la intersección con el bulevar Revolución no advirtió la presencia de un Nissan Tsuru habilitado como taxi, que permanecía detenido en el filtro antialcohol mientras esperaba ser revisado.

$!Paramédicos y rescatistas auxiliaron a las pasajeras del taxi, quienes quedaron atrapadas tras el fuerte impacto.
Paramédicos y rescatistas auxiliaron a las pasajeras del taxi, quienes quedaron atrapadas tras el fuerte impacto. MARTÍN ROJAS

Al no alcanzar a frenar, el Tiida se impactó por alcance contra el taxi, provocando daños de consideración en la parte trasera de la unidad de alquiler.

Elementos de Tránsito Municipal atendieron de inmediato el accidente y detuvieron al conductor, quien presuntamente se encontraba en evidente estado de ebriedad.

A causa del impacto, dos mujeres que viajaban en el asiento trasero del taxi resultaron lesionadas. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios.

$!El accidente ocurrió cuando el taxi permanecía detenido en un filtro antialcohol instalado sobre el bulevar Mirasierra.
El accidente ocurrió cuando el taxi permanecía detenido en un filtro antialcohol instalado sobre el bulevar Mirasierra. MARTÍN ROJAS

Personal de rescate de la benemérita institución realizó maniobras para liberar a las pasajeras, quienes permanecían atrapadas en la parte trasera del vehículo. Una vez rescatadas, fueron trasladadas a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.

Finalmente, los vehículos fueron remolcados a un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público especializado en asuntos viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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