Saltillo: camioneta ‘fantasma’ embiste a dos adolescentes en moto; uno muere en el hospital (video)

Dos adolescentes que viajaban en motocicleta fueron embestidos por una camioneta cuyo conductor escapó del lugar y los dejó abandonados sobre el pavimento, en Saltillo. Horas después del accidente, uno de los menores perdió la vida mientras recibía atención médica. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 21:00 horas del sábado sobre el bulevar Teodoro Sánchez Dávila, a la altura de la calle El Salvador, en la colonia Lomas del Refugio. De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta circulaba de poniente a oriente cuando una camioneta, que presuntamente era conducida a exceso de velocidad, impactó violentamente la unidad.

En la motocicleta viajaban Erick Eduardo, de 15 años, y Dereck Damián, de 13. Tras el fuerte golpe, ambos adolescentes quedaron gravemente lesionados sobre la carpeta asfáltica, mientras que el responsable aceleró la marcha y huyó del lugar sin detenerse a prestar auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los menores. Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica especializada.

Dereck Damián fue ingresado a la Clínica 1 del IMSS, donde lamentablemente perdió la vida alrededor de las 23:00 horas a consecuencia de las heridas sufridas durante el accidente. Erick Eduardo permanece internado en la Clínica 2 del IMSS, donde su estado de salud se reporta como de pronóstico reservado.

Cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas cercanas captaron el momento del atropellamiento y la posterior huida del conductor. El material ya es analizado por las autoridades para intentar identificar la unidad involucrada. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y desplegaron un operativo de búsqueda mediante el sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando.

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