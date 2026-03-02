Encandila el sol a conductora y choca contra talud en Saltillo

Una conductora de un vehículo compacto no soportó que los rayos del sol la encandilaran y terminó chocando contra un talud en el bulevar Felipe J. Mery, en Saltillo. Pese a lo aparatoso del incidente, no resultó lesionada, aunque se llevó un gran susto y su vehículo Chevrolet Aveo presentó daños considerables.

Según los reportes, la mujer circulaba de sur a norte y, al pasar la curva ubicada en el cruce de la calle Leyes de Reforma, fue donde a la conductora, identificada como Viridiana, de 35 años de edad, le afectó el resplandor solar.

