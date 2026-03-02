Encandila el sol a conductora y choca contra talud en Saltillo

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Encandila el sol a conductora y choca contra talud en Saltillo
    El vehículo quedó atravesado en los carriles de circulación, lo que generó tráfico lento en el cruce con Leyes de Reforma. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El vehículo quedó atravesado en los carriles centrales, lo que generó el cierre parcial del bulevar Felipe J. Mery durante las maniobras de la grúa

Una conductora de un vehículo compacto no soportó que los rayos del sol la encandilaran y terminó chocando contra un talud en el bulevar Felipe J. Mery, en Saltillo. Pese a lo aparatoso del incidente, no resultó lesionada, aunque se llevó un gran susto y su vehículo Chevrolet Aveo presentó daños considerables.

Según los reportes, la mujer circulaba de sur a norte y, al pasar la curva ubicada en el cruce de la calle Leyes de Reforma, fue donde a la conductora, identificada como Viridiana, de 35 años de edad, le afectó el resplandor solar.

$!Elementos de Tránsito Municipal solicitaron una grúa para trasladar el vehículo siniestrado al corralón tras el peritaje.
Elementos de Tránsito Municipal solicitaron una grúa para trasladar el vehículo siniestrado al corralón tras el peritaje. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Esto provocó que perdiera el control hacia su costado derecho, subiéndose a la banqueta para impactar lateralmente contra el talud. El fuerte golpe la hizo dar un giro, quedando la unidad en medio del transitable bulevar J. Mery en espera de las autoridades municipales.

Al no presentar heridas, la automovilista permaneció en el sitio aguardando a su empresa de seguros para verificar si hubo daños al cordón cuneta. Finalmente, oficiales de Tránsito Municipal procedieron con el aseguramiento del carro para trasladarlo al corralón.

