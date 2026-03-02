Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga
    Punto de la orilla donde civiles intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar tras extraer el cuerpo del fondo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Aunque la visita inició como una actividad de trabajo para recolectar piedra caliche, la falta de pericia en el nado y la profundidad del cuerpo de agua se combinaron

Con el nombre de José Ángel ¨N¨ fue como identificaron al joven que murió ahogado en la cascada El Salto, ubicada en el ejido Potrero de Ábrego, en el municipio de Arteaga, Coahuila. Contaba con 21 años de edad y era originario del ejido Nuncio.

De acuerdo con el testimonio de Horacio ¨N¨, de 30 años, el domingo alrededor de las 13:00 horas acudió a la cascada en compañía de su hijo Iker Abdiel ¨N¨, de 12 años, y de José Ángel ¨N¨, con la finalidad de recolectar piedra caliche. Al concluir los trabajos, aprovecharon el viaje para trasladarse a la orilla del agua; ninguno sabía nadar.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a dos jóvenes tras encender fogata en el Cañón de San Lorenzo

$!Oficiales municipales acordonan el área de la cascada para permitir las labores de los servicios periciales.
Oficiales municipales acordonan el área de la cascada para permitir las labores de los servicios periciales. JUAN FRANCISCO VALDÉS

José Ángel Torres ingresó más hacia el interior y se colocó sobre una piedra, desde donde resbaló y cayó al agua. Horacio refirió que intentó auxiliarlo ingresando al agua, pero al no saber nadar, utilizó un palo de madera para intentar alcanzarlo y pidió auxilio a personas que se encontraban en el área de asadores.

$!La zona de la cascada donde, según testigos, el joven resbaló desde una piedra hacia una zona profunda.
La zona de la cascada donde, según testigos, el joven resbaló desde una piedra hacia una zona profunda. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Luis Enrique ¨N¨ se encontraba a aproximadamente 50 metros de la cascada cuando fue alertado de la situación. Indicó que ingresó al agua, localizó a la persona en el fondo y, al lograr su rescate, la trasladó a la orilla, donde le practicó maniobras de reanimación sin obtener respuesta.

Paramédicos de Protección Civil de Arteaga confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada por elementos municipales. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de las diligencias correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump llamó a las fuerzas armadas iraníes a rendirse para acceder a un plan de amnistía.

Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados
Comitiva enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum visitó San Pedro de las Colonias, para elaborar estrategias ante la realidad adversa que enfrenta La Laguna.

Envían equipo federal a San Pedro de las Colonias para diseñar acciones contra la sequía
Dormir bien no solo depende de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de a qué hora nos acostamos y nos despertamos.

Dormir a las 11 podría ayudarte a vivir más
Arduo trabajo

Arduo trabajo
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Las reveladoras narcolistas de ‘El Mencho’
true

AHMSA: Subasta desierta; zozobra en el desierto
La senderista y activista Nathalie Pineda convocó a la ciudadanía a participar en una jornada de limpieza en la falda de la sierra.

Convocan a limpieza en área de Loma Linda, al oriente de Saltillo; denuncian tiradero clandestino