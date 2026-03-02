Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga

Con el nombre de José Ángel ¨N¨ fue como identificaron al joven que murió ahogado en la cascada El Salto, ubicada en el ejido Potrero de Ábrego, en el municipio de Arteaga, Coahuila. Contaba con 21 años de edad y era originario del ejido Nuncio.

De acuerdo con el testimonio de Horacio ¨N¨, de 30 años, el domingo alrededor de las 13:00 horas acudió a la cascada en compañía de su hijo Iker Abdiel ¨N¨, de 12 años, y de José Ángel ¨N¨, con la finalidad de recolectar piedra caliche. Al concluir los trabajos, aprovecharon el viaje para trasladarse a la orilla del agua; ninguno sabía nadar.

