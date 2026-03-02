Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga
Aunque la visita inició como una actividad de trabajo para recolectar piedra caliche, la falta de pericia en el nado y la profundidad del cuerpo de agua se combinaron
Con el nombre de José Ángel ¨N¨ fue como identificaron al joven que murió ahogado en la cascada El Salto, ubicada en el ejido Potrero de Ábrego, en el municipio de Arteaga, Coahuila. Contaba con 21 años de edad y era originario del ejido Nuncio.
De acuerdo con el testimonio de Horacio ¨N¨, de 30 años, el domingo alrededor de las 13:00 horas acudió a la cascada en compañía de su hijo Iker Abdiel ¨N¨, de 12 años, y de José Ángel ¨N¨, con la finalidad de recolectar piedra caliche. Al concluir los trabajos, aprovecharon el viaje para trasladarse a la orilla del agua; ninguno sabía nadar.
José Ángel Torres ingresó más hacia el interior y se colocó sobre una piedra, desde donde resbaló y cayó al agua. Horacio refirió que intentó auxiliarlo ingresando al agua, pero al no saber nadar, utilizó un palo de madera para intentar alcanzarlo y pidió auxilio a personas que se encontraban en el área de asadores.
Luis Enrique ¨N¨ se encontraba a aproximadamente 50 metros de la cascada cuando fue alertado de la situación. Indicó que ingresó al agua, localizó a la persona en el fondo y, al lograr su rescate, la trasladó a la orilla, donde le practicó maniobras de reanimación sin obtener respuesta.
Paramédicos de Protección Civil de Arteaga confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada por elementos municipales. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de las diligencias correspondientes.