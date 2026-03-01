Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
Familiares y seres queridos depositaron las cenizas del productor en la parroquia San José, cumpliendo su voluntad de permanecer en la tierra que lo vio nacer
El adiós a Pedro Torres Castilla, entre palabras de orgullo y rodeado de amor y admiración, se dio este domingo, cuando se realizó el depósito de sus cenizas durante la ceremonia religiosa llevada a cabo en la parroquia San José, en Saltillo.
La misa se celebró con la presencia de la familia más cercana de Torres Castilla, entre ellos su madre, Tey Castilla de Torres, y sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia, quienes nuevamente celebraron la vida y el legado de su padre.
De acuerdo con información de la familia, las cenizas del productor saltillense descansarán en el recinto religioso ubicado en la tierra que lo vio nacer y que siempre estuvo presente en su corazón y en su mente.
Torres Castilla tuvo una misa de despedida con sus cenizas presentes el pasado sábado en la Capilla del Ranchito del Rey y María Madre, rodeado de sus familiares y amigos cercanos.