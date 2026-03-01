Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal

/ 1 marzo 2026
    Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
    Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón. FOTO: LUIS SALCEDO

Familiares y seres queridos depositaron las cenizas del productor en la parroquia San José, cumpliendo su voluntad de permanecer en la tierra que lo vio nacer

El adiós a Pedro Torres Castilla, entre palabras de orgullo y rodeado de amor y admiración, se dio este domingo, cuando se realizó el depósito de sus cenizas durante la ceremonia religiosa llevada a cabo en la parroquia San José, en Saltillo.

La misa se celebró con la presencia de la familia más cercana de Torres Castilla, entre ellos su madre, Tey Castilla de Torres, y sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia, quienes nuevamente celebraron la vida y el legado de su padre.

Orgullo. Los hijos del creativo estuvieron presentes y demostraron su unión, admiración y respeto a su padre.
Orgullo. Los hijos del creativo estuvieron presentes y demostraron su unión, admiración y respeto a su padre. FOTO: LUIS SALCEDO

De acuerdo con información de la familia, las cenizas del productor saltillense descansarán en el recinto religioso ubicado en la tierra que lo vio nacer y que siempre estuvo presente en su corazón y en su mente.

El momento fue especial y emotivo para los asistentes.
El momento fue especial y emotivo para los asistentes. FOTO: LUIS SALCEDO

TE PUEDE INTERESAR: Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards

Torres Castilla tuvo una misa de despedida con sus cenizas presentes el pasado sábado en la Capilla del Ranchito del Rey y María Madre, rodeado de sus familiares y amigos cercanos.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

