Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal

El adiós a Pedro Torres Castilla, entre palabras de orgullo y rodeado de amor y admiración, se dio este domingo, cuando se realizó el depósito de sus cenizas durante la ceremonia religiosa llevada a cabo en la parroquia San José, en Saltillo.

La misa se celebró con la presencia de la familia más cercana de Torres Castilla, entre ellos su madre, Tey Castilla de Torres, y sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia, quienes nuevamente celebraron la vida y el legado de su padre.