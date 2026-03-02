Repunta aprobación de Sheinbaum tras operativo contra ‘El Mencho’

    El sondeo indica que el 82 por ciento de los encuestados calificó como “bien” o “muy bien” el operativo implementado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho. AP

La medición muestra que, al comparar los resultados previos y posteriores al operativo, el nivel de aprobación presidencial pasó de 68 a 76 por ciento, un aumento de ocho punto

La aprobación ciudadana a la presidenta Claudia Sheinbaum registró un repunte en febrero, de acuerdo con una encuesta nacional publicada por El Financiero, la cual la ubica con 72 por ciento de respaldo.

El estudio se levantó vía telefónica entre mil 300 personas adultas. De ellas, 900 fueron consultadas del 13 al 21 de febrero, antes del operativo federal en Jalisco realizado el día 22, y otras 400 entre el 24 y el 27 del mismo mes, ya con el impacto del despliegue en la opinión pública.

La medición muestra que, al comparar los resultados previos y posteriores al operativo, el nivel de aprobación presidencial pasó de 68 a 76 por ciento, un aumento de ocho puntos. Al ponderar ambas etapas por igual, el promedio mensual se situó en 72 por ciento, tres puntos arriba de lo reportado en enero.

Respaldo al operativo

El sondeo indica que el 82 por ciento de los encuestados calificó como “bien” o “muy bien” el operativo implementado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, el 58 por ciento consideró positiva la cooperación con Estados Unidos, que aportó labores de inteligencia.

Ante la pregunta de si la acción gubernamental —en la que se informó la muerte del líder criminal— fue correcta o si debió evitarse la violencia, el 77 por ciento opinó que el gobierno actuó de manera adecuada al imponer la ley, mientras que el 21 por ciento consideró que fue un error.

En la misma línea, el 81 por ciento percibió el operativo como un avance en la estrategia de seguridad, frente al 14 por ciento que lo calificó como un retroceso.

Expectativa de violencia

Pese al respaldo mayoritario, el 76 por ciento estimó probable que se registren nuevos hechos violentos por parte del crimen organizado tras el operativo; el 20 por ciento lo consideró poco o nada probable.

Evaluación de funcionarios e instituciones

Entre los actores involucrados, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, obtuvo 81 por ciento de opiniones favorables y 13 por ciento negativas.

El titular de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, alcanzó 74 por ciento de evaluaciones positivas y 16 por ciento desfavorables.

Por instituciones, el Ejército encabezó la lista con 88 por ciento de aprobación. La Guardia Nacional y la Marina compartieron el 85 por ciento de opiniones favorables cada una.

Al consultar qué sentimiento provocó la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional durante el operativo, el 58 por ciento expresó agradecimiento u orgullo, mientras que el 40 por ciento manifestó enojo o coraje.

Indicadores de desempeño

En cuanto a la percepción sobre áreas de gobierno, la opinión favorable en economía subió de 48 a 56 por ciento y en seguridad pública pasó de 40 a 45 por ciento.

La evaluación del manejo del crimen organizado avanzó marginalmente en el comparativo mensual, de 16 a 17 por ciento; sin embargo, al contrastar las mediciones antes y después del operativo, la opinión positiva prácticamente se duplicó, de 12 a 24 por ciento.

En materia de corrupción, la percepción se mantuvo sin cambios relevantes, al pasar de 17 a 16 por ciento entre enero y febrero.

