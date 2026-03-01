Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos

Dieciocho empresarios saltillenses fueron sorprendidos y estafados por una bella joven que les vendió relojes clonados como auténticos y obtuvo un botín de más de 5 millones de pesos.

La agraciada ramosarizpense, que endilgó a cada víctima un reloj falso en 300 mil pesos, y quien la Policía Investigadora de Coahuila llama “Lily Marlene”, ya fue ubicada.

Los comerciantes y empresarios afectados acudieron a la Fiscalía General a denunciar los hechos, pero solicitaron la salvaguarda de sus identidades para evitar burlas y problemas familiares.

La joven estafadora no trabajó sola, ya que los agentes investigadores identificaron a un socio de apellido extranjero con el que armó el hasta ahora productivo negocio.

“Lily Marlene”, según las investigaciones, se hace pasar como aficionada al ejercicio, acude a lujosos gimnasios; ahí hace relación con empresarios de buen nivel, a los que les ofrece relojes de lujo.

Las víctimas se deslumbran con el ofrecimiento y, tras varias citas fuera del gimnasio, se convencen de la compraventa y caen como abejas en la miel en la estafa.

La Fiscalía General de Coahuila logró ubicar domicilios, autos y a la pareja de la estafadora de los relojes de lujo, pero ahora hay que ver cómo los afectados van a recuperar su dinero.

¡QUÉ LÍO CON ESTE TRÍO!

Tres aspirantes del PRI a la gubernatura de Coahuila coincidirán en la próxima legislatura local, en un hecho inédito en la historia reciente de la entidad.

La presidenta del Congreso, Luz Elena Morales, que va por la reelección, y la lagunera Verónica Martínez, que se separó de la Cámara de Diputados, son dos ases del PRI para la sucesión.

La tercera aspirante se llama Cristina Amezcua y, aunque nadie lo veía venir, es impulsada por un importante grupo empresarial, junto a figuras políticas de la actual administración estatal.

De las tres, Luz Elena es la que goza del apoyo oficial del PRI; Verónica trae el padrinazgo de los exgobernadores MARS y RMV; en tanto, a Cristi la impulsan NRT y RCG.

Hagan sus apuestas...

JIMMY, VELOZ AL 11

¿Se acuerdan que les dije que el distrito electoral del morenista Alberto Hurtado se perfilaba como el más mediático y reñido de la próxima elección a diputados locales?

Yo tampoco, pero incluso les adelanté que Mitchel Márquez, por MC; Limbar Valdez, por el Verde;y Lalo Medrano, por el PRI, se perfilaban como adversarios de Alberto en el distrito 15.

Bueno, anote ahora al distrito 11, con cabecera en Torreón, como otro de los más competidos,pues ayer, reportan, se destapó Jaime Martínez Veloz como candidato a diputado local por MC.

El “Jimmy” contenderá contra el morenista Fernando Hernández y contra el aspirante del PRI, Hugo Dávila, en una contienda que va a fracturar en tres partes el voto lagunero.

Por cierto, hay quien jura que Martínez Veloz no llegará al Congreso por la vía plurinominal, pues Poncho Danao, líder estatal de MC, ocupa el primer lugar en la lista de privilegiados.

Pero Jaime, sin duda, tendrá una jugosa recompensa...

¡ARRANCAN!

En compañía del luchador Jerry “Puma” Estrada, el morenista Alfonso Almeraz inició ayer su precampaña a la candidatura a diputado local en un crucero de la avenida San José, de Monclova.

El ambiente en el sector oriente fue festivo y, aunque los automovilistas aceptaban las camisetas de Morena, rechazaban con firmeza que les pegaran calcomanías de la 4T en los vehículos.

En tanto, en el PRI monclovense las cosas se tomaron con calma; traen línea de evitar caer en actos anticipados de campaña y, según las encuestas, van adelante en los dos distritos locales.

Desde los “war room” de Esra Cavazos y de Cristina Amezcua reportan que ya se trabaja y se afina la agenda de la campaña institucional, que inicia en mayo.

Evitar actos anticipados de campaña es la instrucción superior del dirigente estatal priista, Carlos Robles Lostanau.

ALIANZA FUTURISTA

Doble trabajo, dicen que tendrá la representante del gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, Hilda Flores Escalera.

Y es que, durante su toma de protesta como presidenta de la Asociación de Ciudades Capitales, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, le pidió apoyo en temas de representación y otros más específicos.

Por supuesto que Hilda dijo que sí, y ahora trae dos encomiendas importantes que cumplir,aunque seguramente tiene con qué llevarlas a buen puerto.

Por cierto, el destino también juega, y Javier e Hilda figuran en la lista de posibles sucesores del gobernador, Manolo Jiménez.

MEDIO MORETÓN

La alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, Betsabé Martínez, se convirtió en la primera presidenta municipal en correr el medio maratón Lala.

La edil morenista completó los 20 kilómetros en 2 horas con 24 minutos y, aunque en redes sociales la acusaron de hacer trampa y presumir que corrió los 41 km, la versión resultó falsa.