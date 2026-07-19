Ebrio pierde el control y derriba poste en Saltillo
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El automovilista resultó lesionado y fue puesto a disposición de las autoridades para responder por los daños ocasionados
Un automovilista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente la noche de este sábado, al perder el control de su vehículo e impactarse contra un poste de concreto en calles de la Zona Centro de Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Abasolo, entre Presidente Cárdenas y Guillermo Prieto, cuando el conductor de un Fiat Uno circulaba con dirección al norte.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió el control del volante y se estrelló contra un poste, el cual fue derribado por la fuerza del impacto, ocasionando además daños a la infraestructura urbana.
Testigos solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Paramédicos acudieron para valorar al conductor, quien se quejaba de diversos dolores y aseguraba que no podía ponerse de pie. De manera preliminar, determinaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida y que presentaba un aparente estado de ebriedad.
Minutos después arribaron familiares del involucrado, mientras elementos de Tránsito Municipal tomaban conocimiento del percance, aseguraban el área y coordinaban las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.
Finalmente, el conductor quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por los daños materiales ocasionados, mientras se restablecía la circulación en la zona.