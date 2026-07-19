Ebrio pierde el control y derriba poste en Saltillo

Un automovilista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente la noche de este sábado, al perder el control de su vehículo e impactarse contra un poste de concreto en calles de la Zona Centro de Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Abasolo, entre Presidente Cárdenas y Guillermo Prieto, cuando el conductor de un Fiat Uno circulaba con dirección al norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió el control del volante y se estrelló contra un poste, el cual fue derribado por la fuerza del impacto, ocasionando además daños a la infraestructura urbana. Testigos solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Paramédicos acudieron para valorar al conductor, quien se quejaba de diversos dolores y aseguraba que no podía ponerse de pie. De manera preliminar, determinaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida y que presentaba un aparente estado de ebriedad. Minutos después arribaron familiares del involucrado, mientras elementos de Tránsito Municipal tomaban conocimiento del percance, aseguraban el área y coordinaban las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.