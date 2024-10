¿Energía nuclear en México? Qué dicen expertos coahuilenses del descarte de Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la creación de una planta de energía nuclear, reconociendo que, si bien no expulsan gases de efecto invernadero, tienen otro tipo de riesgos.

A través de su conferencia de prensa matutina, la representante del Ejecutivo expresó que la planta Laguna Verde, en Veracruz, opera con normalidad, pero declaró no ser “muy pronuclear”.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Reportan 90 por ciento de avance en rehabilitación del bulevar Venustiano Carranza

Asimismo, señaló que la generación de energía eléctrica seguirá con una parte de ciclos combinados con gas que se iniciaron desde la administración anterior, junto con otras fuentes de energía.

Al respecto, expertos medioambientales en Coahuila coincidieron con la visión de la presidenta Sheinbaum Pardo respecto a descartar la viabilidad momentánea de la energía nuclear, al indicar que sus desechos son de cuidado.

Fue durante el Foro de Producción Más Limpia, celebrado el pasado viernes 11 de octubre en el Instituto Tecnológico de Saltillo, que la exsecretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales Gutiérrez, señaló que, en principio, parece más eficiente que los combustibles fósiles.

“El problema no es eso. Hay dos cuestiones muy serias en eso. La primera es el tema de la contaminación. Los accidentes nucleares que ya ha habido han mostrado que, por más seguridad que se tenga, las fugas y los accidentes pueden suceder. Ese es un gran problema, porque sus efectos son de muy largo plazo. Y el segundo son los residuos. No es como una pila que ya se descargó y ya no tiene energía”.

“Los elementos radioactivos que se utilizan pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de los físicos, el problema es qué hacer con los residuos”, indicó Canales Gutiérrez.

En ese sentido, la fundadora de Protección de la Fauna Mexicana A.C. (Profauna) consideró que hay mejores alternativas antes de pensar en la energía nuclear, tal como el ahorro de energía, de consumo y de producción.

Por su parte, César Cantú Ayala, profesor de Conservación de la Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, habló respecto a los residuos peligrosos que emite la energía nuclear.

Indicó que son tan complicados de manejar que, cuando existen accidentes, las afectaciones son globales, por lo pronto aún no es viable.

“Cuando los reactores se puedan ya perfeccionar y hacerlos comerciales, digamos, van a resolver el problema de la energía”, indicó Cantú Ayala.

Comentó que, mientras tanto, la tecnología de energía solar, que ya se puede instalar en los domicilios a un precio relativamente bajo y con apoyos de créditos como Infonavit, es por lo pronto una alternativa viable.

Por su parte, Edgardo Sadot Ortiz, delegado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Nuevo León, comentó que actualmente se debe replantear la demanda de energía.

“Existe un apetito voraz que tenemos de energía como población. Todos aquí estamos utilizando energía, es decir, es un satisfactor que lo requerimos. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar energía sin emitir gases de efecto invernadero? Ese es el reto que tenemos, pero era para ayer”, indicó.