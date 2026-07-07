Entrega Javier Díaz pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Nueva Esperanza de Saltillo

El presidente municipal destacó que la intervención fue ejecutada con concreto hidráulico para garantizar una mayor vida útil de la superficie y reducir los costos de mantenimiento a largo plazo, al tiempo que brindará mejores condiciones de movilidad y seguridad para peatones y automovilistas.

La calle San Alberto, en la colonia Nueva Esperanza, cuenta ya con un nuevo tramo pavimentado con concreto hidráulico, luego de que el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó oficialmente la obra a las familias del sector, quienes durante años solicitaron la modernización de esta vialidad.

Durante el acto de entrega recordó que los trabajos en esta vialidad comenzaron el año pasado con la construcción del primer tramo y que, con la conclusión de la segunda etapa durante 2026, se completa una de las obras más demandadas por los habitantes de la colonia.

Díaz González aseguró que su administración continuará impulsando proyectos de infraestructura urbana en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en los distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, el diputado local electo, Eduardo Medrano Aguirre, afirmó que este tipo de acciones reflejan el trabajo permanente del gobierno municipal en las colonias y aseguró que desde el Congreso del Estado respaldará los proyectos que impulsen el desarrollo de Saltillo.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que la obra comprendió la construcción de 145 metros lineales de pavimento de concreto hidráulico, equivalentes a 935 metros cuadrados, desde el pavimento existente hasta el final de la calle.

El funcionario señaló que la rehabilitación de esta vialidad era una petición constante de vecinos y usuarios, debido a la importancia de la calle como vía de acceso para estudiantes, trabajadores y habitantes del sector.