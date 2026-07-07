Entrega Javier Díaz pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Nueva Esperanza de Saltillo
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El Gobierno de Saltillo concluyó la segunda etapa de pavimentación de la calle San Alberto, una obra realizada con concreto hidráulico que mejora la movilidad y la seguridad para las familias de la colonia Nueva Esperanza
La calle San Alberto, en la colonia Nueva Esperanza, cuenta ya con un nuevo tramo pavimentado con concreto hidráulico, luego de que el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó oficialmente la obra a las familias del sector, quienes durante años solicitaron la modernización de esta vialidad.
El presidente municipal destacó que la intervención fue ejecutada con concreto hidráulico para garantizar una mayor vida útil de la superficie y reducir los costos de mantenimiento a largo plazo, al tiempo que brindará mejores condiciones de movilidad y seguridad para peatones y automovilistas.
Durante el acto de entrega recordó que los trabajos en esta vialidad comenzaron el año pasado con la construcción del primer tramo y que, con la conclusión de la segunda etapa durante 2026, se completa una de las obras más demandadas por los habitantes de la colonia.
Díaz González aseguró que su administración continuará impulsando proyectos de infraestructura urbana en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en los distintos sectores de la ciudad.
Por su parte, el diputado local electo, Eduardo Medrano Aguirre, afirmó que este tipo de acciones reflejan el trabajo permanente del gobierno municipal en las colonias y aseguró que desde el Congreso del Estado respaldará los proyectos que impulsen el desarrollo de Saltillo.
El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que la obra comprendió la construcción de 145 metros lineales de pavimento de concreto hidráulico, equivalentes a 935 metros cuadrados, desde el pavimento existente hasta el final de la calle.
El funcionario señaló que la rehabilitación de esta vialidad era una petición constante de vecinos y usuarios, debido a la importancia de la calle como vía de acceso para estudiantes, trabajadores y habitantes del sector.
En representación de los beneficiarios, Brenda Rosalía Zamora Valdés agradeció la conclusión del proyecto y aseguró que la pavimentación representa una mejora significativa para la colonia, ya que facilita los traslados diarios y ofrece condiciones más seguras para quienes transitan por la zona.
Con esta obra, el Gobierno Municipal continúa con su programa de modernización de vialidades, priorizando proyectos que atienden rezagos históricos y fortalecen la infraestructura urbana en las colonias de Saltillo.