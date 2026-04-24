Entregan mil apoyos económicos a población vulnerable en Saltillo

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Entregan mil apoyos económicos a población vulnerable en Saltillo
    Beneficiarios recibieron recursos correspondientes a los primeros meses del año en evento encabezado por autoridades municipales. CORTESÍA

Programa del DIF incluye adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación vulnerable

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la entrega de mil apoyos económicos a personas en situación vulnerable, correspondientes a los primeros cuatro meses del año.

Los recursos forman parte del programa Apoyos de Corazón, dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de apoyar en gastos básicos.

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Durante el evento, se informó que estas entregas se realizan tres veces al año, como parte de un esquema de apoyo periódico a las familias beneficiarias.

“Estos apoyos económicos son muy importante para que cada uno estado ustedes pueda cubrir alguna de las necesidades de su familia o de sus seres queridos”, expresó el alcalde.

De manera simbólica, los apoyos fueron entregados a Felicitas Segovia, Eraclio Ramírez y Nayeli Ortiz, para posteriormente continuar con el resto de las y los beneficiarios.

$!El programa contempla adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condición vulnerable.
El programa contempla adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condición vulnerable. CORTESÍA

En el acto, el edil reconoció el trabajo del DIF municipal en la operación de este tipo de programas. También se mencionaron acciones como Amor en Movimiento, Espacios DIF, el Centro Municipal de Autismo, atención médica a bajo costo, apoyo psicológico y entrega de aparatos ortopédicos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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