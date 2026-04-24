Marchan padres contra obstrucción parental ‘Soy Papá, no criminal’; cierran el periférico LEA de Saltillo

Integrantes del colectivo “Soy papá no criminal” realizaron una marcha este viernes que tuvo como destino las afueras del Poder Judicial de Coahuila, donde bloquearon el Periférico Luis Echeverría, al sur de Saltillo, para exigir la adecuada y objetiva aplicación de la justicia en sus casos. Fueron alrededor de 50 personas las que acudieron al llamado del colectivo, entre quienes se encuentran padres y familiares que aseguran que la justicia se ha visto obstruida para la adecuada convivencia con sus hijos, y que la ley ha favorecido a las mujeres por cuestiones de género.

En esta manifestación, que partió del Parque Las Maravillas y recorrió parte del Periférico hasta llegar a los juzgados, los padres exigieron a las autoridades analizar a fondo las denuncias que se promueven ante los juzgados civiles, familiares e incluso penales, pues muchas de ellas se realizan como medidas de obstrucción.

En ese sentido, recalcaron que, de acuerdo con lo que han logrado documentar, hasta un 60 por ciento de los procesos legales por violencia familiar estarían basados en testimonios que pueden catalogarse como falsos y sin sustento.

Uno de los casos que acudieron a la convocatoria es el del doctor Johny Robles, cuya convivencia con sus hijos se vio afectada tras una separación en 2024, y cuyo caso ha sido incluso clasificado en algún momento como violencia vicaria en contra de su expareja.

Además de que en la manifestación, los padres recordaron que este es un movimiento internacional, en la capital de Coahuila, se registró la presencia de personas de otros municipios como Piedras Negras, Ramos Arizpe, Acuña, Monclova y Torreón, que cuentan con casos similares. “Aquí no se trata de una lucha de sexos, de hombres contra mujeres, se trata de los derechos de nuestros hijos. Están haciendo esto de forma sistemática y eso no se puede permitir”, dijo uno de los padres en la manifestación. “Este es un grito que no va a poder ser silenciado”, agregó otro en el altavoz. Debido a que la manifestación se prolongó durante varias horas de la mañana, la avenida que funge como una de las principales arterias de movilidad en la ciudad, se vio colapsada desatando caos y desesperación entre los automovilistas, quienes ante la situación, retiraron las ballenas de contención para activar la circulación.

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