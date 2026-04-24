Marchan padres contra obstrucción parental ‘Soy Papá, no criminal’; cierran el periférico LEA de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 abril 2026
    Marchan padres contra obstrucción parental ‘Soy Papá, no criminal’; cierran el periférico LEA de Saltillo
    Padres y familiares se manifestaron frente al Poder Judicial de Coahuila para exigir justicia objetiva. ULISES MARTÍNEZ

Los manifestantes exigieron a las autoridades una aplicación imparcial de la ley, así como la revisión a fondo de denuncias en materia familiar, al considerar que algunos procesos afectan la convivencia con sus hijos

Integrantes del colectivo “Soy papá no criminal” realizaron una marcha este viernes que tuvo como destino las afueras del Poder Judicial de Coahuila, donde bloquearon el Periférico Luis Echeverría, al sur de Saltillo, para exigir la adecuada y objetiva aplicación de la justicia en sus casos.

Fueron alrededor de 50 personas las que acudieron al llamado del colectivo, entre quienes se encuentran padres y familiares que aseguran que la justicia se ha visto obstruida para la adecuada convivencia con sus hijos, y que la ley ha favorecido a las mujeres por cuestiones de género.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-mantiene-como-la-capital-mas-segura-del-pais-en-ensu-LD20235871
$!Integrantes del colectivo “Soy papá no criminal” marcharon y bloquearon el Periférico Luis Echeverría en Saltillo.
Integrantes del colectivo “Soy papá no criminal” marcharon y bloquearon el Periférico Luis Echeverría en Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

En esta manifestación, que partió del Parque Las Maravillas y recorrió parte del Periférico hasta llegar a los juzgados, los padres exigieron a las autoridades analizar a fondo las denuncias que se promueven ante los juzgados civiles, familiares e incluso penales, pues muchas de ellas se realizan como medidas de obstrucción.

$!La movilización partió del Parque Las Maravillas y recorrió vialidades principales.
La movilización partió del Parque Las Maravillas y recorrió vialidades principales. ULISES MARTÍNEZ

En ese sentido, recalcaron que, de acuerdo con lo que han logrado documentar, hasta un 60 por ciento de los procesos legales por violencia familiar estarían basados en testimonios que pueden catalogarse como falsos y sin sustento.

$!A la protesta acudieron personas de municipios como Monclova, Torreón y Piedras Negras.
A la protesta acudieron personas de municipios como Monclova, Torreón y Piedras Negras. ULISES MARTÍNEZ

Uno de los casos que acudieron a la convocatoria es el del doctor Johny Robles, cuya convivencia con sus hijos se vio afectada tras una separación en 2024, y cuyo caso ha sido incluso clasificado en algún momento como violencia vicaria en contra de su expareja.

$!Manifestantes denunciaron irregularidades en procesos de violencia familiar.
Manifestantes denunciaron irregularidades en procesos de violencia familiar. ULISES MARTÍNEZ

Además de que en la manifestación, los padres recordaron que este es un movimiento internacional, en la capital de Coahuila, se registró la presencia de personas de otros municipios como Piedras Negras, Ramos Arizpe, Acuña, Monclova y Torreón, que cuentan con casos similares.

“Aquí no se trata de una lucha de sexos, de hombres contra mujeres, se trata de los derechos de nuestros hijos. Están haciendo esto de forma sistemática y eso no se puede permitir”, dijo uno de los padres en la manifestación.

“Este es un grito que no va a poder ser silenciado”, agregó otro en el altavoz.

Debido a que la manifestación se prolongó durante varias horas de la mañana, la avenida que funge como una de las principales arterias de movilidad en la ciudad, se vio colapsada desatando caos y desesperación entre los automovilistas, quienes ante la situación, retiraron las ballenas de contención para activar la circulación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Familias
Justicia
Manifestaciones

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las clases de Ricky Riquín

Las clases de Ricky Riquín
true

Los 3 estados que se entienden directamente con Estados Unidos
true

POLITICÓN: Viene Luisa María Alcalde a Saltillo; morenistas exigen apoyos reales, no visitas de paso
De acuerdo con la medición del INEGI, la capital de Coahuila también se ubicó en el cuarto lugar nacional en percepción de seguridad, avanzando dos posiciones en comparación con el periodo anterior evaluado.

Saltillo se mantiene como la capital más segura del país en ENSU
Fiesta. El intérprete español llegará por primera vez a la ciudad con un espectáculo lleno de éxitos.

¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles
Las empresas que prestan el servicio del transporte público se han visto presionadas por los precios del diésel.

Saltillo: Precio del diésel aprieta al transporte público, pero descartan aumento a la tarifa
Saraperos tomó ventaja temprana pero no logró sostenerla en Aguascalientes.

LMB 2026: Saraperos cae ante Rieleros 9-7 y pierde la serie en Aguascalientes
Trump agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas, anuncia Trump