Éramos inevitables. El testimonio de amor más hermoso para este 14 de febrero

Barreríamos las hojas del pórtico. Recordaríamos que quisimos escaparnos a Italia o a Francia para la luna de miel. En menos de un mes, como nos enseñó Kevin Kaarl, le habríamos dicho a nuestros padres que no regresaríamos, que nos iríamos como dos locos que no se paran de amar, a vivir salvajes, libres, libres allá en San Lucas (nuestro futuro vals).

Pasamos de caminatas ansiosas, ataques de pánico y llantos cargados de angustia, a citas para hablar de nuestros libros favoritos, adaptar nuestra propia receta de ramen, memes de The office , ver Kimetsu no Yaiba , compararnos con Lily y Marshall de How I met Your Mother , sentir que Your name estaba escrita para nosotros, poner videos de Dross y paseos nocturnos saludando a la luna.

–Cuando vayamos a la playa yo te enseño a nadar.

–Yo te diría: pídele al mar que se lleve todo aquello que te impide vivir tu propia inmensidad.

Jugaríamos videojuegos. Iríamos por sushi. Pediríamos ensaladas. Las salidas al cine serían nuestras citas favoritas. Jugaríamos con los gatos. No nos importaría envejecer juntos porque se sentiría como si estuviéramos juntos desde antes de nacer.

Nunca se trató de huir, ni dejarlo todo y saltar al vacío porque sí. Se trataba de buscarnos. Se trataba de reencontrarnos.

De pronto nos dimos cuenta que nuestras raíces son nuestras alas.

–¿Me presentará a sus amigas para que pasemos la noche platicando anécdotas de antes de conocerla?

–¿Le contaré a su hermano que George Harrison es mi Beatle favorito?

–¿Le presentaré a mamá?

–¿Me acompañará a Misa mientras yo canto y pido a Dios por él?

–¿Amará algún día sus cachetes de la misma manera en que yo los amo el día de hoy?

–¿Publicará al fin ese libro que todos los que lo conocemos estamos ansiosos por leer?

–¿Pararé de sentir que el lenguaje se me acaba si le escribo demasiado?

–¿Cuándo diremos que nos amábamos incluso antes de vernos?

–En serio tienes magia. Toda la magia.

–Y tú eres tormenta.

Éramos inevitables. Y al vernos, lo supimos. Aunque a veces el temor nos nubla, y sentimos que no vamos a poder con el mundo.

–Somos tú y yo contra el mundo.

–No. Somos tú y yo pintando el mundo de colores.

–Me gusta más tu versión de las cosas. Tiene más esperanza.

Nos ofrecemos nuestras manos para decir: pase lo que pase, a donde sea que vayamos, vamos juntos. No estás sola. No estás solo. Abraza la incertidumbre. Abraza el futuro. Veñ.

Veremos doramas, películas románticas, documentales sobre asesinos seriales, caricaturas japonesas, videos sobre fenómenos paranormales. Visitaremos pirámides que fueron construidas a petición de extraterrestres. Cantaremos canciones de Pimpinela. Tendremos sesiones de karaoke en el auto hasta que se muera la madrugada. Compraremos boletos para el concierto de Christian Nodal preguntándonos: “¿y si de repente hace dueto con Belinda?” Desayunaríamos en la cama. Dormiríamos hasta tarde los domingos.

–¿Podrías hablarme nuevamente de filosofía mientras vamos en carretera? Es tan sexy.

–Tú eres toda sexy siempre. Pero, dime todo lo que sabes sobre espiritualidad. Te ves divina cuando haces eso, if you know what I mean.

También era inevitable que eligiéramos el nombre para Emilia, y que la evoquemos cada que vemos vestidos pequeñitos y hasta ensayamos las conversaciones que tendremos con ella. En un acto de la mayor cordura que el enamoramiento puede gestar, le abrimos una cuenta de correo donde almacenamos nuestras fotos juntos y abrimos un blog donde nos dedicamos cartas. Queremos mostrarle todo cuando crezca un poco. Y que descubra el momento exacto, la forma única en la decidimos decirnos mutuamente: sí por siempre.

Vendrán tormentas. No podemos ser paraguas. Pero podemos bañarnos juntos bajo la lluvia.

No tardaremos en entender que nos amamos irremediablemente en todo lo que somos. Incluso nuestras pesadillas más oscuras. Nos amaremos incluso cuando sintamos que no somos dignos de amor. Y nos amaremos más cuando creamos no merecerlo.

–En verdad hay magia, con ella creo en Dios.

–Con él es más que claro que Dios es amor.

Y en serio éramos inevitables.