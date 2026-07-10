Esquiva a un gato y acaba sobre camellón del LEA, en Saltillo
El conductor perdió el control de la camioneta tras una maniobra brusca; no hubo personas lesionadas
Un automovilista protagonizó un accidente la noche del jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de perder el control de su camioneta al intentar esquivar a un gato que se atravesó repentinamente en su camino.
El percance ocurrió alrededor de las 23:15 horas, cuando el conductor de una Dodge Journey circulaba de poniente a oriente sobre el periférico LEA, en Saltillo. Al llegar a la intersección con la calle 15, a la altura de la colonia Lourdes, un felino cruzó intempestivamente la vialidad.
En un intento por evitar atropellarlo, el automovilista realizó una maniobra brusca que lo hizo perder el control del volante y subir al camellón central, donde la unidad quedó detenida.
Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en la camioneta.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de la unidad con el apoyo de una grúa.