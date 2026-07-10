Esquiva a un gato y acaba sobre camellón del LEA, en Saltillo

Un automovilista protagonizó un accidente la noche del jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de perder el control de su camioneta al intentar esquivar a un gato que se atravesó repentinamente en su camino.

El percance ocurrió alrededor de las 23:15 horas, cuando el conductor de una Dodge Journey circulaba de poniente a oriente sobre el periférico LEA, en Saltillo. Al llegar a la intersección con la calle 15, a la altura de la colonia Lourdes, un felino cruzó intempestivamente la vialidad.