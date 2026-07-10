Esquiva a un gato y acaba sobre camellón del LEA, en Saltillo

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    Esquiva a un gato y acaba sobre camellón del LEA, en Saltillo
    La camioneta quedó varada sobre el camellón central del periférico Luis Echeverría Álvarez. MARTÍN ROJAS
    Esquiva a un gato y acaba sobre camellón del LEA, en Saltillo
    El accidente ocurrió a la altura de la colonia Lourdes, sin que se reportaran personas lesionadas. MARTÍN ROJAS

El conductor perdió el control de la camioneta tras una maniobra brusca; no hubo personas lesionadas

Un automovilista protagonizó un accidente la noche del jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de perder el control de su camioneta al intentar esquivar a un gato que se atravesó repentinamente en su camino.

El percance ocurrió alrededor de las 23:15 horas, cuando el conductor de una Dodge Journey circulaba de poniente a oriente sobre el periférico LEA, en Saltillo. Al llegar a la intersección con la calle 15, a la altura de la colonia Lourdes, un felino cruzó intempestivamente la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/jovencita-pierde-el-control-frente-a-galerias-saltillo-y-provoca-choque-multiple-LF22054906

En un intento por evitar atropellarlo, el automovilista realizó una maniobra brusca que lo hizo perder el control del volante y subir al camellón central, donde la unidad quedó detenida.

Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en la camioneta.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de la unidad con el apoyo de una grúa.

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