Jovencita pierde el control frente a Galerías Saltillo y provoca choque múltiple

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando Georgina, de 18 años, conducía una Hyundai Tucson con dirección de poniente a oriente sobre el bulevar Galerías.

Una automovilista de 18 años provocó un aparatoso choque múltiple la noche del jueves sobre el bulevar Nazario Ortiz S. Garza, frente a Galerías Saltillo , luego de perder el control de la camioneta que conducía, brincar el camellón central e invadir los carriles de circulación contraria.

Sin embargo, al incorporarse a la lateral del bulevar Nazario Ortiz S. Garza presuntamente no advirtió la presencia del camellón central y, debido al exceso de velocidad, lo impactó y lo cruzó, terminando en los carriles opuestos.

Tras invadir la circulación contraria, la camioneta le cerró el paso a un Volkswagen Jetta, cuyo conductor no tuvo oportunidad de esquivarla y terminó impactándose contra la unidad.

La fuerza del choque proyectó al Jetta contra un Nissan Versa que circulaba por el carril derecho, lo que originó una colisión en cadena y dejó cuantiosos daños materiales en los tres vehículos.

A consecuencia del impacto inicial, la Hyundai Tucson giró cerca de 180 grados y terminó montada sobre las ballenas de concreto que dividen los carriles, donde finalmente quedó detenida.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los ocupantes de las tres unidades involucradas. Afortunadamente, todos presentaban golpes menores, por lo que ninguno requirió traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance, realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron las maniobras para retirar los vehículos siniestrados.

Durante varios minutos, la circulación sobre el bulevar Nazario Ortiz S. Garza permaneció parcialmente cerrada, lo que generó carga vehicular mientras concluían las labores de auxilio y retiro de las unidades. Las autoridades determinarán las responsabilidades correspondientes.