Estudiantes de la Narro sufren accidente automovilístico, en Saltillo

Cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) estuvieron involucrados en un accidente automovilístico registrado la noche de este miércoles.

El Nissan Sentra en el que viajaban, con placas de circulación de Nuevo León, quedó completamente destruido tras el percance.

El grupo de estudiantes tenía poco tiempo de haber salido de la institución y circulaba en dirección de sur a norte. Al pasar por la curva que conecta el ejido La Esperanza con la colonia Hacienda Narro, el conductor, identificado como Emilio N., de 19 años de edad, perdió el control y salió del camino.

El vehículo subió al camellón central y posteriormente invadió el carril contrario. Al intentar reincorporarse a la circulación, el automóvil se impactó de costado contra una luminaria de acero.