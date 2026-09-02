Estudiantes de la Narro sufren accidente automovilístico, en Saltillo

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    Estudiantes de la Narro sufren accidente automovilístico, en Saltillo
    El auto terminó como pérdida total tras el aparatoso accidente.
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Cuatro estudiantes se vieron involucrados en un aparatoso accidente; dos de ellos requirieron atención médica

Cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) estuvieron involucrados en un accidente automovilístico registrado la noche de este miércoles.

El Nissan Sentra en el que viajaban, con placas de circulación de Nuevo León, quedó completamente destruido tras el percance.

El grupo de estudiantes tenía poco tiempo de haber salido de la institución y circulaba en dirección de sur a norte. Al pasar por la curva que conecta el ejido La Esperanza con la colonia Hacienda Narro, el conductor, identificado como Emilio N., de 19 años de edad, perdió el control y salió del camino.

El vehículo subió al camellón central y posteriormente invadió el carril contrario. Al intentar reincorporarse a la circulación, el automóvil se impactó de costado contra una luminaria de acero.

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Tras el choque, el automóvil quedó con severos daños. Tres de los ocupantes, entre ellos dos mujeres y un hombre, lograron descender por sus propios medios.

Mientras tanto, el conductor permaneció en el interior del vehículo y señaló que se encontraba atrapado. Sin embargo, al llegar los cuerpos de emergencia, esta situación fue descartada y se determinó que podía salir de la unidad.

Una ambulancia de la Secretaría de Salud acudió al lugar para brindar atención médica al conductor, quien presentó una herida visible en la región frontal.

Debido a la lesión, fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica, mientras que una de sus acompañantes decidió trasladarse por sus propios medios a una clínica.

El probable responsable podría enfrentar cargos por lesiones culposas y daños al patrimonio del estado, debido a las afectaciones ocasionadas a la luminaria y al pavimento.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de la Policía Estatal, División Caminos, quienes realizaron las diligencias correspondientes y consignaron el percance ante el agente del Ministerio Público para determinar las responsabilidades legales.

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