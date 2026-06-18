Evalúan obras pluviales millonarias para reducir daños por lluvias en Saltillo

En materia de infraestructura pluvial, el alcalde Javier Díaz González informó que el municipio ha reforzado las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, con trabajos de limpieza y desazolve en distintos puntos de la ciudad. Estas labores buscan reducir riesgos de acumulación de agua y mejorar el flujo en zonas donde históricamente se han presentado afectaciones.

El Gobierno Municipal analiza la construcción de obras pluviales de gran alcance para disminuir las afectaciones que generan las lluvias en distintos sectores de Saltillo , informó el director de Obras Públicas, Antonio Nerio.

De acuerdo con lo expuesto por el edil, se han retirado cientos de toneladas de residuos en cauces y vialidades, como parte de un operativo coordinado entre distintas áreas municipales. Señaló que estos trabajos continuarán de manera permanente para disminuir la posibilidad de inundaciones y proteger la infraestructura urbana durante las precipitaciones.

Además, Antonio Nerio explicó que las lluvias registradas a inicios de esta semana provocaron el desborde de arroyos y daños considerables en la carpeta asfáltica de diversas vialidades, por lo que se implementó un operativo emergente de bacheo, desazolve y limpieza.

”Todos sabemos que el asfalto se daña enormemente, sobre todo en esta ciudad que tiene muchos pendientes; eso provoca que los arroyos se desborden”, comentó el funcionario.

Indicó que, debido a la topografía de la ciudad y a la fuerza con la que bajan las corrientes de agua, el pavimento suele deteriorarse con rapidez, especialmente en las zonas con mayor pendiente.

Señaló que, tras las lluvias, una de las primeras acciones consiste en señalizar las áreas afectadas para prevenir accidentes y daños a los vehículos. Posteriormente, una vez que disminuyen los niveles de agua, ingresan las cuadrillas para reparar los desperfectos.

En cuanto al avance del programa de bacheo, Nerio informó que la meta es cerrar el año con poco más de 60 mil reparaciones, cifra superior a la alcanzada en 2025, cuando se atendieron alrededor de 55 mil baches en la ciudad.

Añadió que también se tienen proyectados trabajos de recarpeteo en vialidades importantes, entre ellas el bulevar Venustiano Carranza.

SOLUCIONES PLUVIALES

Nerio señaló que colonias como Zaragoza y Popular se mantienen bajo análisis debido a las inundaciones ocasionadas por escurrimientos provenientes de las zonas serranas. Indicó que se han realizado recorridos junto con legisladores y otras autoridades para evaluar alternativas de solución.

Explicó que parte de las afectaciones obedece a que algunos asentamientos se establecieron originalmente en zonas irregulares y cercanas a cauces naturales.

”En su momento fueron irregulares y se establecieron en márgenes del arroyo. Después de cierto tiempo parece que no causa ninguna afectación, pero luego el arroyo cobra memoria”, expresó.

Ante esta situación, informó que el Municipio evalúa la construcción de drenajes pluviales para atender de raíz el problema, aunque reconoció que se trata de obras de alto costo.

Finalmente, señaló que las soluciones definitivas en algunos de estos asentamientos requerirán la participación de dependencias estatales y de la Comisión Nacional del Agua, con el objetivo de reducir los riesgos y proteger a las familias que habitan en estas zonas.