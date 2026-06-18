Saltillo impulsa agenda cultural con más de 400 actividades y atrae turismo internacional con eventos masivos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó una agenda integral que combina actividades de esparcimiento, obras públicas y acciones de ordenamiento urbano, con el objetivo de fortalecer la convivencia social y dinamizar la actividad turística en la capital coahuilense.

Durante el mes, la ciudad concentra eventos masivos como el Fut Fest y el FINA, los cuales reúnen más de 400 actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas a distintos sectores de la población. El edil subrayó que estas iniciativas buscan ampliar la oferta de entretenimiento familiar y consolidar a la ciudad como un punto de atracción regional e internacional.