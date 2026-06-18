Saltillo impulsa agenda cultural con más de 400 actividades y atrae turismo internacional con eventos masivos

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    Saltillo impulsa agenda cultural con más de 400 actividades y atrae turismo internacional con eventos masivos
    La realización de eventos masivos como el Fut Fest y el FINA buscan fortalecer la convivencia familiar y posicionar a la capital coahuilense como destino turístico. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz presentó una agenda integral para Saltillo que incluye actividades culturales, deportivas y de esparcimiento, además de obras públicas y acciones de ordenamiento urbano

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó una agenda integral que combina actividades de esparcimiento, obras públicas y acciones de ordenamiento urbano, con el objetivo de fortalecer la convivencia social y dinamizar la actividad turística en la capital coahuilense.

Durante el mes, la ciudad concentra eventos masivos como el Fut Fest y el FINA, los cuales reúnen más de 400 actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas a distintos sectores de la población. El edil subrayó que estas iniciativas buscan ampliar la oferta de entretenimiento familiar y consolidar a la ciudad como un punto de atracción regional e internacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/selider-saltillo-celebra-25-anos-formando-agentes-de-cambio-inauguran-seminario-casualidad-o-proposito-IP21489607

Díaz González destacó que la programación ha generado interés más allá de la población local, al atraer visitantes extranjeros que combinan actividades culturales, gastronómicas y turísticas. Entre los casos mencionados, refirió la visita de turistas japoneses que recorrieron museos y rutas gastronómicas y de vino en la región.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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