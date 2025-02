Exhibe florería presunto robo de ramo y problemas con repartidor de plataforma, en Saltillo

El día 23 de febrero, una florería en Saltillo denunció a un conductor de la plataforma Indriver, identificado como Luis Miguel, por el presunto robo de un ramo que debía entregar a un cliente, generando un incidente que la florería decidió hacer público a través de sus redes sociales.

Según lo que la florería compartió en sus publicaciones, el repartidor presuntamente no entregó el ramo en el lugar indicado. La florería indicó que Luis Miguel proporcionó una dirección incorrecta y que, al intentar verificarla, descubrieron que la calle y el número indicados no existían. La florería mencionó que la dirección supuestamente real, proporcionada por el repartidor, no coincidía con la ubicación original del pedido, lo que les causó confusión.

