Interesadas cuatro aerolíneas en el aeropuerto de Ramos Arizpe

El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, ha comenzado a consolidarse como una opción atractiva para la conectividad aérea del norte del País. Actualmente, opera vuelos comerciales con Aerus hacia Monterrey, y a partir del 31 de octubre, Viva Aerobus se sumará con una nueva ruta Saltillo–Ciudad de México, con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En este contexto, cuatro aerolíneas más han manifestado su interés en operar desde este aeropuerto, según dio a conocer Óscar Pérez Benavides, director de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA), quien subrayó que las negociaciones avanzan con solidez, aunque bajo estrictos acuerdos de confidencialidad.

“Hay cuatro muy interesadas en la operación y conectividad de Saltillo. No podemos dar detalles aún por un convenio de confidencialidad, pero cuando esté amarrado, daremos la primicia”, afirmó Pérez Benavides.

VIVA AEROBUS DESPEGA CON FUERZA

El próximo vuelo de Viva Aerobus ha generado alta expectativa: las primeras 6 semanas ya están totalmente vendidas, de acuerdo con el director del SEA. Esta ruta se operará con aviones Airbus 320 de 186 pasajeros, iniciando con frecuencias los martes, miércoles, sábados y domingos, y a partir del 13 de noviembre se convertirá en un servicio diario.

“Va teniendo buena aceptación. Este vuelo no tiene apoyo económico o compra anticipada de boletos por parte del gobierno. No hay asistencialismo de vuelos, esta fórmula ya no funciona. Esto es un negocio para ambas partes”, puntualizó Pérez Benavides.

La infraestructura ya comienza a estar lista: equipos de tierra de la aerolínea como escaleras, tractores de arrastre y bandas transportadoras de equipaje ya se encuentran en el aeropuerto, y en breve se instalará el módulo de atención a pasajeros.

SIN FAVORITISMO NI EXCLUSIVIDADES

El director del SEA aclaró que la institución no tiene compromisos exclusivos con ninguna empresa aérea, y que su objetivo es mantener un entorno de operación abierto y competitivo.

“El SEA no está casado con ninguna aerolínea. Hemos recibido propuestas de cuatro empresas más, pero aún no hay definiciones. Continuamos operando los vuelos comerciales y las decisiones se toman con responsabilidad”, indicó.

Finalmente, destacó que no ha sido necesaria ninguna modificación en la infraestructura aeroportuaria por parte de Viva Aerobus, gracias a un proceso de coordinación de 16 reuniones técnicas, jurídicas, administrativas y operativas que han garantizado una transición eficiente.

La consolidación del Plan de Guadalupe como punto de conexión regional es una señal clara del crecimiento de Saltillo y la Región Sureste de Coahuila, tanto en su dinamismo económico como en su atractivo logístico y empresarial.