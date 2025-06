Saltillo: madres piden no remover a docente de primaria tras polémica por video presuntamente sacado de contexto

Madres de familia de la escuela primaria José García Rodríguez, en Saltillo, se organizaron este lunes para recabar firmas en apoyo a una maestra de inglés conocida como Miss Nora, luego de que algunos padres de alumnos de quinto grado presentaran una queja ante la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu), acusándola presuntamente de maltrato.

Las inconformes, entre ellas dos vocales de los grupos de quinto y sexto grado, expresaron su respaldo a la docente y afirmaron que las quejas se originaron a partir de un video sacado de contexto, grabado por un grupo de alumnas con la aparente intención de desacreditarla.

Señalaron que estas alumnas se habrían puesto de acuerdo previamente a través de un grupo de WhatsApp para grabar a la maestra durante un llamado de atención a una de ellas, y así presentar la grabación como prueba de un supuesto maltrato.

“El video fue grabado con la intención de perjudicarla. Una de las niñas escribió en el grupo: ‘Vamos a funar a Miss Nora’. En la grabación, la maestra le dice a una alumna: ‘Mírame, no me merezco ni que me voltees a ver’. Ese es el fragmento que mostraron a sus padres como prueba, sin explicar el contexto”, explicó Vianey Frías, madre de familia y vocal de grupo.

De acuerdo con las madres, ellas mismas accedieron al grupo de WhatsApp desde los teléfonos de sus hijos, lo que les permitió confirmar la versión de los hechos. Además, señalaron que en la escuela está prohibido el uso de celulares, por lo que el video en sí mismo representa una violación al reglamento escolar que podría ser usado también para vulnerar a los propios alumnos.

En respuesta a la denuncia, Sedu confirmó a VANGUARDIA que ya se está siguiendo un protocolo de investigación, el cual incluye la citación de los alumnos involucrados y sus padres, así como de la docente, para recabar toda la información necesaria antes de tomar una decisión.

Ante el temor de que la maestra sea removida, las madres de familia comenzaron a reunir firmas en los cuatro grupos a los que imparte clases, los cuales cuentan con un promedio de 36 alumnos cada uno. Aseguran que Miss Nora es una maestra con vocación, con muchos años de servicio en la escuela, e incluso hay padres que fueron sus alumnos en el pasado.

“No es una maestra que grite. Es tradicionalista, con reglas. La maestra es excelente y es estricta, pero dentro de lo correcto. Desafortunadamente, somos papás de cristal”, señaló Vianey Frías.

Las madres anunciaron que acudirán este martes a las oficinas de la Secretaría de Educación para entregar formalmente el oficio con las firmas reunidas. Hasta el momento, señalan que no han recibido alguna postura por parte de la dirección de la escuela.