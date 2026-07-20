Exige sociedad saltillense justicia por maltrato a ‘Rocky’; catean autoridades domicilio de presunta agresora

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Saltillo
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    Exige sociedad saltillense justicia por maltrato a ‘Rocky’; catean autoridades domicilio de presunta agresora
    Saltillenses se manifestaron frente al domicilio de la persona que presuntamente agredió al perro. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Ciudadanos e integrantes de asociaciones protectoras de animales se manifestaron para exigir la detención de mujer que presuntamente atropelló y arrastró a perro

Ciudadanos e integrantes de asociaciones protectoras de animales y rescatistas independientes se manifestaron la noche de este lunes en el fraccionamiento Villas de San Miguel para exigir justicia por el caso de “Rocky”, el perro que presuntamente fue atropellado y arrastrado por un vehículo, hecho que es investigado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La concentración fue convocada por Acción y Rescate Saltillo A.C., cuyos integrantes realizaron una transmisión en vivo desde el exterior del domicilio donde presuntamente ocurrieron los hechos. Durante la protesta, los asistentes solicitaron que las autoridades actúen conforme a la ley y esclarezcan el caso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/nuevo-video-agrava-caso-de-maltrato-animal-en-saltillo-perrito-habria-sido-atropellado-tres-veces-antes-de-ser-arrastrado-ND22301581

En la transmisión, los manifestantes cuestionaron la presencia de elementos de seguridad en el lugar y expresaron su inconformidad al considerar que el caso debía ser atendido con prontitud. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a la manifestación y mantenerse atenta al desarrollo de la investigación.

Conforme avanzó la noche, más personas llegaron al sitio para respaldar la exigencia de justicia por Rocky, mientras la movilización permaneció de manera pacífica en el exterior del domicilio.

CATEAN DOMICILIO DE SEÑALADA

Mientras se desarrollaba la manifestación, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una tarjeta informativa en la que confirmó que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública, brindó apoyo para la ejecución de un cateo ordenado por un juez en el fraccionamiento Villas de San Miguel.

La corporación señaló que el apoyo se realizó en el marco de la coordinación que mantiene con ambas instituciones para el desarrollo de las diligencias ministeriales.

“La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana rechaza cualquier tipo de expresión orientada a que se pretenda brindar protección a quien o quienes figuren como probables responsables en la comisión de uno o más delitos”, indicó en la tarjeta informativa.

La dependencia añadió que bajo ninguna circunstancia tolerará el maltrato contra los seres sintientes e informó que ha destinado recursos humanos y tecnológicos que puedan ser de utilidad para la carpeta de investigación que desarrolla la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, precisó que será la Fiscalía General del Estado de Coahuila la instancia encargada de brindar información sobre el caso en las próximas horas.

ESTÁ ‘ROCKY’ EN ESTADO CRÍTICO: VETERINARIO

Ante las versiones difundidas durante la manifestación sobre el estado de salud del perro, el director médico del Hospital Veterinario Pets Care, Humberto Baca, difundió un mensaje para informar que Rocky permanece con vida, internado en terapia intensiva y en estado crítico.

El especialista explicó que el diagnóstico presuntivo del animal es un trauma medular agudo y aclaró que ese es el único diagnóstico emitido tanto a la persona que trasladó al perro como a las autoridades que investigan el caso.

Añadió que para obtener un diagnóstico definitivo sería necesario realizar estudios de imagen avanzada; sin embargo, estos requieren anestesia, procedimiento que actualmente está contraindicado debido a la condición clínica del paciente.

Asimismo, pidió evitar especulaciones respecto al estado de salud de Rocky y exhortó a la ciudadanía a que los mensajes difundidos en redes sociales sean en favor de su recuperación, mientras el equipo médico continúa trabajando para estabilizarlo.

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UN CASO QUE GENERÓ INDIGNACIÓN

El caso de Rocky generó una amplia reacción en redes sociales luego de que se difundieran videos en los que presuntamente se observa el momento en que el perro es atropellado y arrastrado por un vehículo en el fraccionamiento Villas de San Miguel.

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Posteriormente comenzó a circular una segunda grabación que, de acuerdo con organizaciones protectoras de animales, mostraría nuevos momentos de la agresión, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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