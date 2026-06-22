Saltillo: no respeta alto y deja a dos adolescentes lesionados en choque de motocicleta

Dos jóvenes de 17 años resultaron lesionados luego de verse involucrados en un accidente vial registrado sobre las calles Santa Rita y Las Cruces, en la colonia Prados de San José, cuando viajaban a bordo de una motocicleta, en Saltillo. El percance ocurrió cuando un vehículo V-Drive circulaba por la calle Las Cruces y no realizó el alto correspondiente en el señalamiento vial, lo que provocó que invadiera la vía de preferencia y les quitara el derecho de paso a los motociclistas.

Tras el impacto, los dos adolescentes sufrieron diversas lesiones, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del sistema correspondiente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a Jonathan Israel, de 17 años, y a Alondra Joselin, también de 17 años, quienes fueron valorados y se determinó que presentaban lesiones leves.

Los jóvenes optaron por permanecer en el lugar del accidente, ya que no fue necesario su traslado a un hospital, y esperaron la intervención de la compañía aseguradora para la atención de los daños materiales y las lesiones derivadas del percance. La conductora del automóvil involucrado fue identificada como Cinthya Guadalupe ¨N¨, de 33 años, quien manejaba un vehículo V-Drive. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades correspondientes.