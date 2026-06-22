Saltillo: no respeta alto y deja a dos adolescentes lesionados en choque de motocicleta

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    Saltillo: no respeta alto y deja a dos adolescentes lesionados en choque de motocicleta
    El accidente ocurrió cuando un vehículo V-Drive invadió la vía de preferencia al no realizar el alto correspondiente, provocando que los motociclistas no pudieran evitar la colisión. ULISES MARTÍNEZ

Los dos adolescentes fueron valorados por paramédicos en el lugar de los hechos y no fue necesario su traslado a un hospital, al presentar lesiones consideradas leves

Dos jóvenes de 17 años resultaron lesionados luego de verse involucrados en un accidente vial registrado sobre las calles Santa Rita y Las Cruces, en la colonia Prados de San José, cuando viajaban a bordo de una motocicleta, en Saltillo.

El percance ocurrió cuando un vehículo V-Drive circulaba por la calle Las Cruces y no realizó el alto correspondiente en el señalamiento vial, lo que provocó que invadiera la vía de preferencia y les quitara el derecho de paso a los motociclistas.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Jonathan Israel y Alondra Joselin, ambos de 17 años, quienes presentaban lesiones leves tras el choque registrado en el cruce de Santa Rita y Las Cruces.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Jonathan Israel y Alondra Joselin, ambos de 17 años, quienes presentaban lesiones leves tras el choque registrado en el cruce de Santa Rita y Las Cruces. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, los dos adolescentes sufrieron diversas lesiones, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del sistema correspondiente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a Jonathan Israel, de 17 años, y a Alondra Joselin, también de 17 años, quienes fueron valorados y se determinó que presentaban lesiones leves.

$!A pesar de las lesiones sufridas durante el percance, los jóvenes no requirieron traslado hospitalario y permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias y la intervención de la aseguradora.
A pesar de las lesiones sufridas durante el percance, los jóvenes no requirieron traslado hospitalario y permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias y la intervención de la aseguradora. ULISES MARTÍNEZ

Los jóvenes optaron por permanecer en el lugar del accidente, ya que no fue necesario su traslado a un hospital, y esperaron la intervención de la compañía aseguradora para la atención de los daños materiales y las lesiones derivadas del percance.

La conductora del automóvil involucrado fue identificada como Cinthya Guadalupe ¨N¨, de 33 años, quien manejaba un vehículo V-Drive. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades correspondientes.

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