Fallece Ramón Oceguera Ramos, notario en Coahuila, y padre de exalcalde de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El fallecimiento de Ramón Oceguera Ramos, notario público número 43 y exdirector general de la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial de la Procuraduría de Justicia en Nuevo León, fue dado a conocer este viernes a través de redes sociales por su nieto, Ramón Oceguera.

Se desconocen las causas de su muerte, sin embargo, la noticia ha generado múltiples muestras de afecto y condolencias por parte de familiares y allegados. Su nieto expresó un emotivo mensaje de despedida:

”Abuelito lindo, siempre me ayudaste en todo lo que pudiste. Nunca me dejaste solo. Te amo con todo mi corazón, hoy te fuiste de mi vida, pero sé que te volveré a encontrar. Siempre vivirás en mí, nunca me voy a olvidar. Siempre un chingón, así te recordaré abuelito lindo. Hasta pronto don Ramón Oceguera Ramos”, escribió.

Ramón Oceguera, además de su labor como notario, era abogado de profesión y padre del exalcalde de Ramos Arizpe, del mismo nombre.

Hasta el momento, no se ha informado sobre los detalles de las honras fúnebres.